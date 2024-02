Zmizeli v ruských a běloruských lágrech. Těmto ženám a mužům hrozí osud Navalného

Maryja Kalesnikavová

Běloruský soud v roce 2021 poslal spolupracovnici někdejší kandidátky na prezidenta Svjatlany Cichanouské do vězení na jedenáct let. Rodina a přátelé o ní už rok nemají žádné zprávy. Do výkonu trestu ji převezli do věznice v Homelu na jihovýchodě země, lékaři ji tam operovali žaludeční vřed. "Vězeňská správa v Homelu nepovoluje návštěvy a neodpovídá na mé dopisy a žádosti," řekl minulý týden otec Kalesnikavové.