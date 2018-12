The Times: dohodu premiérky Mayové s EU o brexitu považuje britská vláda za mrtvou

Většina členů britské vlády považuje brexitovou dohodu premiérky Theresy Mayové za mrtvou a otevřeně diskutuje o dalších možnostech, včetně nového referenda. Napsal to v sobotu britský deník The Times s odvoláním na své zdroje.

Většina britských ministrů podle listu dospěla k názoru, že parlament by dojednaný text o podmínkách odchodu země z Evropské unie neschválil. Britský ministr zahraničí Jeremy Hunt v sobotu nicméně rozhlasové stanici BBC řekl, že Dolní sněmovna by brexitovou dohodu mohla podpořit, pokud by získala od EU další záruky týkající se nejproblematičtějšího bodu, kterým je takzvaná irská pojistka.

The Times tvrdí, že kabinet je v otázce dalšího postupu rozdělený na tři tábory. První skupina, v níž jsou například ministryně práce Amber Ruddová nebo ministr financí Philip Hammond, se "neochotně přiklání k druhému referendu, pokud by všechny jiné možnosti byly vyčerpány".

Druhý tábor, v němž jsou mimo jiné ministr životního prostředí Michael Gove nebo ministr vnitra Sajid Javid, podle deníku odmítá vyhlídku brexitu podle dohody, ale je stále pro to, aby země blok opustila. Gove je patrně zastáncem "měkkého" brexitu a dalších vztahů s EU v norském stylu, píše The Times. Třetí skupina, jejíž součástí je třeba Hunt, je proti zmíněným krokům a je ochotna riskovat takzvaný neřízený brexit.

Nařízený brexit si nikdo nepřeje

Podle Hunta ale sedmadvacítka pravděpodobně učiní ústupky, aby se vyhnula tomu, že Spojené království odejde v březnu 2019 z bloku bez dohody. Možnost neřízeného brexitu, který si ani jedna strana nepřeje kvůli negativním hospodářským důsledkům, však podle Hunta stále není vyloučená.

"Až se prach usadí, jediným způsobem, jak se dostat přes (britský) parlament, je verze dohody, kterou vláda vyjedná," uvedl Hunt.

Kabinet Mayové tento týden v pondělí v očekávání fiaska na poslední chvíli odložil hlasování Dolní sněmovny o dohodě plánované na úterý. Mayová v této souvislosti uznala, že dokument by skeptickým parlamentem neprošel. Hlavním sporným bodem je takzvaná irská pojistka, jejímž smyslem je zachování hladkého celního režimu na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem. Její kritici tvrdí, že by toto záložní řešení připoutalo Británii k EU na neomezeně dlouhou dobu.

Premiérka v pondělí prohlásila, že se s unií pokusí vyjednat další právní záruky týkající se irské pojistky. Sedmadvacítka na summitu v Bruselu koncem týdne ujistila, že pojistka by byla pouze dočasná a nejspíš ani nebude použita. Představitelé unijních států ovšem zároveň zdůraznili, že o samotné brexitové dohodě znovu rokovat nehodlají. Předseda vrcholných unijních schůzek Donald Tusk velmi chladně reagoval na prohlášení Mayové, že v příštích dnech začnou jednání o dalších zárukách z evropské strany ohledně irské pojistky.

