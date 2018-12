S EU ještě můžeme jednat o zárukách k brexitu, řekla britská premiérka Mayová

Britská premiérka Theresa Mayová je přesvědčena, že je i nadále možné získat od Evropské unie další dodatečné záruky, které umožní ratifikaci smlouvy o brexitu v britské Dolní sněmovně. Mayová to řekla novinářům v Bruselu poté, co prezidenti a premiéři ostatních 27 zemí unie v noci na pátek vysvětlili ve společném prohlášení svůj pohled na sporné záložní řešení režimu na irské hranici.

Podle Mayové má v noci zveřejněný dokument jako formální závěr summitu unie právní status. Britská premiérka chápe, že EU nehodlá měnit text samotné dohody o britském odchodu, ale její páteční rozhovory s kolegy z unijních zemí prý ukázaly, že další vyjasnění a diskuse je možná.

"Ještě nám zbývá práce, v příštích dnech budeme jednat o tom, jak získat další záruky, které potřebuje britský parlament," uvedla.

V nočním dokumentu dalo 27 ostatních zemí unie najevo, že irská pojistka je záložní plán. Ideálně by vůbec neměl být po konci přechodného období po brexitu ani spuštěn, protože do té doby se Brusel a Londýn chtějí dohodnout na novém a lepším řešení v rámci budoucího těsného obchodního partnerství Británie a EU.

Jednání o něm by měla začít co nejdříve po brexitu a příprava ještě dříve. Pokud se dohodu nepodaří sjednat včas a naskočí irská pojistka, která de facto drží Severní Irsko v evropské celní unii, mělo by to být opět jen dočasné řešení, dokud jej nenahradí nová a co nejrychleji dojednaná dohoda.

Mayová uvítala v noci odsouhlasenou stránku závěrů 27 zemí. Jsou prý "tím nejjednoznačnějším vyjádřením, které jsme dosud ze strany EU slyšeli". Evropští partneři podle ní dali jasně najevo, že se po ratifikaci dohody o vystoupení chtějí s britskou stranou rychle domluvit na nové smlouvě upravující budoucí těsné hospodářské partnerství.

"Klíčem a zásadní věcí v tomto ohledu je, jaké bude naše budoucí partnerství s EU," podotkla Mayová. Ze strany unie je podle ní jasné, že dohodu o budoucím těsném vztahu si Evropská unie přeje stejně jako Londýn, a hodlá na ní proto intenzivně pracovat. Připustila, že vyjednávání v poslední fázi budou tvrdá.

Podle diplomatů ale z finální verze nočního prohlášení EU27 vypadl původně navržený bod, v němž premiéři a prezidenti výslovně uváděli, že jsou připraveni v budoucnu britské straně poskytnout ještě další záruky.

Mayová, která původně odvolala dopředu prohrané hlasování o rozvodové smlouvě plánované na dnešní týden, v Bruselu dnes potvrdila, že text Dolní sněmovně předloží do 21. ledna. Na otázku, proč by jí měly ostatní země pomáhat, když je potvrzení skeptickými britskými poslanci dál jen málo pravděpodobné, britská premiérka zdůraznila, že cílem EU je právě prosazení měsíce dojednávané dohody.