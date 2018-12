Přečtěte si konečně dohodu o brexitu, vzkázali lídři EU Britům. Hrozí divoký brexit

Lídři členských zemí Evropské unie odmítli na summitu v Bruselu dát Britům právně závazné záruky ohledně dohody o podobě brexitu. Tu s nimi britská premiérka Theresa Mayová uzavřela už minulý měsíc, teď ale kvůli domácím kritikům otočila a chce ji upravit. Kvůli hádkám v Londýně o podobě brexitu tak stále víc hrozí, že Spojené království v březnu z EU odejde bez jakékoliv dohody. To by nejspíš mělo dramatické následky pro ekonomiku.

"Bylo by dobré, kdyby si v Londýně dohodu konečně přečetli," řekl Aktuálně.cz mimo záznam vysoce postavený bruselský diplomat. Zdůraznil, že dohoda o brexitu už obsahuje řadu věcí, které Mayová požaduje, a není tedy nutné přidávat k ní další právně závazné pasáže nebo ji měnit.

To je dojem, který má i Česko. "Nebylo jasné, co Mayová přesně chce," řekl Aktuálně.cz zdroj blízký jednáním. Prakticky stejnou větu použil na své tiskové konferenci i předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. "Naši britští přátelé nám musí říct, co chtějí," řekl Juncker.

Podle diplomatů Mayová lídrům za zavřenými dveřmi opakovala jen nekonkrétní fráze o tom, že je potřeba v Británii posílit důvěru v už uzavřenou smlouvu o brexitu. Nenavrhla ale konkrétní způsob jak to udělat, ani nebyla schopná garantovat, že to bude stačit k tomu, aby britský parlament dohodu následně schválil.

Mayová do Bruselu přijela s tím, že chce právně závazné ujištění, která by zabránila riziku, že její země i po brexitu na dlouhá léta "uvízne" v evropské celní unii. A to kvůli snaze vyhnout se nutnosti obnovit hranice mezi Irskem, které jako samostatný stát zůstává v EU, a Severním Irskem, jež je součástí Británie a z unie odchází.

Podle dohody o brexitu uzavřené minulý měsíc má problém Irska vyřešit definitivní obchodní smlouva, o níž začne Londýn s EU jednat hned po svém vystoupení. Pokud se ji ale během příštích několika let nepodaří dohodnout, vstoupí v platnost takzvaná pojistka - Spojené království na základě ní zůstane členem evropské celní unie. A bude muset respektovat řadu evropských pravidel, i když o jejich podobě už nebude moci hlasovat.

Navíc by platnost této pojistky nemohlo ukončit bez souhlasu EU. To vše vadí domácím kritikům Mayové a premiérka teď chce o těchto ustanoveních jednat s unií znovu.

Lídři zemí unie včetně Česka ale jakékoliv změny v už dojednaném dokumentu odmítly. "Je jasné, že žádná jiná dohoda nebude," zdůraznil český premiér Andrej Babiš (ANO). "Nebudeme znovu jednat o něčem, o čem jsme už jednali měsíce," dodal francouzský prezident Emmanuel Macron.

Státy EU Mayové poskytly pouze právně nezávazné prohlášení, v němž zdůraznily, že "udělají vše pro to, aby s Británií vyjednaly a uzavřely obchodní dohodu", která by zajistila, že vstup pojistky v platnost nebude vůbec nutný. Závazně ale v tomto směru nic neslíbily - a to proto že nemůžou předvídat, jestli se dojednání smlouvy o volném obchodu skutečně podaří, nebo ne.

To nejspíš dál výrazně zkomplikuje domácí situaci Mayové, která tento týden přežila snahu části poslanců své vlastní konzervativní strany ji svrhnout. Kritici Mayové požadují, aby z Bruselu přivezla právně závazné záruky ohledně britské pojistky. Pokud premiérka odpůrce nepřesvědčí, případně jí nepomůže labouristická opozice, nemá šanci dohodu o podobě brexitu v britském parlamentu prosadit.

V tom případě by hrozilo, že Británie 29. března 2019 z EU vystoupí zcela bez dohody. To by vedlo k chaosu ve vzájemném obchodu. Britská ekonomika by se kvůli tomu mohla podle analýzy londýnské vlády v příštích 15 letech propadnout až o desetinu oproti stavu, kdyby žádný brexit nenastal.

Odchod Spojeného království bez dohody by zasáhl i státy unie, i když výrazně méně. Česká spořitelna tvrdí, že v Česku by kvůli tomu mohlo přijít o práci až 40 tisíc lidí a růst HDP by se snížil o 1,1 procenta. Premiér Babiš ale tvrdí, že je to nesmysl. "Nevím, kde to věští z koule ti makroekonomové. Já to určitě tak nevidím," prohlásil v Bruselu na summitu EU.

Lídři unijních zemí přitom na této schůzce původně chtěli jít dál, než na čem se nakonec ve vztahu k Mayové dohodli - v původním návrhu závěrů summitu, který má redakce Aktuálně.cz k dispozici, stojí, že jsou státy EU připraveny Britům poskytnout ještě "další ujištění". Za tím se podle diplomatů skrývala možnost, že EU sice neotevře už dojednanou dohodu o brexitu, přidá k ní ale právně závaznou vysvětlující deklaraci. Ta by obsahovala zhruba to, co nakonec dojednané závěry summitu, měla by ale větší právní váhu.

Tato pasáž ale ze závěrů nakonec vypadla. "Mayová jen opakovala to stejné, nebyla schopná nic slíbit, ani to, že dohodu doma následně prosadí. Nebyla tak žádná vůle vyjít jí ještě víc vstříc," vysvětlil pro Aktuálně.cz změny v textu vysoce postavený zdroj.

Odborník považuje představu, že by EU a Británie mohly najít nový kompromis, za iluzorní