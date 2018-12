Mayová prosí o ústupky v brexitu, EU je ale proti. Jiná dohoda nebude, vzkazuje Babiš

Britská premiérka Theresa Mayová chce o dohodě o brexitu ještě jednat s evropskými lídry. Ti jsou ale proti. Pouze nabízejí vysvětlující deklaraci, ve které by Brity ujistili, že v ideálním případě nikdy nebude nutné použít tzv. irskou pojistku.

Brusel (od našeho zpravodaje) - Britská premiérka Theresa Mayová žádá Evropskou unii o protislužbu. Od členských zemí unie potřebuje ústupky, aby zachránila dohodu o brexitu a dost možná i své setrvání ve funkci.

Státy EU jí jsou ale ochotny vyjít vstříc jen částečně. Odmítají její požadavek na změnu smlouvy o brexitu, kterou EU a Británie uzavřely minulý měsíc. "Je jasné, že žádná jiná dohoda nebude," zdůraznil i český premiér Andrej Babiš (ANO).

Mayová se s unií dohodla na smlouvě o tom, jak by měl brexit vypadat. Nemá ale dostatečnou podporu na to, aby ji prosadila doma v parlamentu. A tak lídry ostatních členských zemí žádá, aby souhlasily se změnami v už podepsaném dokumentu.

"Usiluji o právně závazná ujištění, která zmírní obavy britských poslanců," oznámila premiérka. Jde jí hlavně o změnu ustanovení, která se týkají budoucích hranic mezi Irskem, které jako samostatný stát zůstává v EU, a Severním Irskem, jež je součástí Británie a z unie odchází.

Podle stávající dohody o brexitu má problém Irska vyřešit definitivní obchodní smlouva, o níž začne Londýn s EU jednat hned po svém vystoupení. Pokud se ji ale během příštích několika let nepodaří dohodnout, vstoupí v platnost takzvaná pojistka - Spojené království na základě ní zůstane členem evropské celní unie. A bude muset respektovat řadu evropských pravidel, i když o jejich podobě už nebude moci hlasovat.

Navíc by Londýn o ukončení platnosti této pojistky nemohl rozhodnout sám, ale jen v souhlasu s unií. To vše vadí domácím kritikům Mayové a premiérka teď chce o těchto ustanoveních jednat znovu.

Lídři zemí unie včetně Česka ale jakékoliv změny v už dojednaném dokumentu odmítají. Nabízejí Britům pouze vysvětlující deklaraci, ve které by je ujistili, že irskou pojistku v ideálním případě nikdy nebude nutné použít. "Uděláme vše pro to, abychom urychleně vyjednali a uzavřeli obchodní dohodu, která pojistku nahradí," stojí v návrhu závěrů čtvrtečního a pátečního summitu lídrů států EU, které má server Aktuálně.cz k dispozici.

Návrh se ještě může změnit, zásadní úpravy jsou ale velmi málo pravděpodobné. Vedle toho by členské země unie včetně Česka měly slíbit, že jsou ochotné uvažovat o dalších ujištěních týkající se stávající dohody o brexitu. Její samotný text ale měnit nechtějí.

Kritici chtějí zásadní změny

Otázkou je, jestli budou Mayové pouhá ujištění stačit k tomu, aby své domácí kritiky přesvědčila. Proti dohodě o brexitu, na které se s evropskými vyjednavači domluvila, chce hlasovat zhruba stovka poslanců její vlastní konzervativní strany. Ti tvrdí, že by se mohli rozhodnout jinak jedině v tom případě, že by Mayová z Bruselu přivezla zásadní změny ve smlouvě o brexitu. Ujištění, která nabízí EU, jim nestačí.

Premiérka sice ve středu ustála snahu části konzervativních poslanců o své odvolání. Pokud ale její kritici nezmění názor, nemá momentálně šanci, že by dohodu o brexitu dokázala v parlamentu prosadit.

Čas, který mají Britové na vyřešení svých domácích sporů, se přitom krátí. Británie z EU odejde už zhruba za čtvrt roku, 29. března 2019. Stále víc tak hrozí takzvaný "divoký" brexit bez jakékoliv dohody. V tom případě by ze dne na den přestala platit všechna dosavadní pravidla, podle kterých Spojené království a EU obchodují nebo například spolupracují v záležitostech jako je letecký provoz. To by poškodilo evropskou, ale ještě mnohem víc britskou ekonomiku.

Část britských politiků si přeje opakování referenda o brexitu. Momentálně pro to ale ani zdaleka nemají většinu.

