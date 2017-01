Zastánci Brexitu se radují z odchodu britského velvyslance při EU. Nahradit ho má kariérní diplomat

AKTUALIZOVÁNO před 10 minutami

Předčasný odchod zkušeného britského velvyslance při Evropské unii Ivana Rogerse může zahýbat celým procesem odlučování Velké Británie od zbylé sedmadvacítky. Přestože v jeho rezignaci vidí zastánci Brexitu šanci jmenovat místo něj někoho, kdo zastává stejný názor jako oni, podle některých médií Rogers svým krokem poukázal na chaos v britské vládě. List The Guardian uvedl, že diplomatovo rozhodnutí odhalilo, že struktura i strategie vyjednávacího týmu Velké Británie nemají pevné základy. Podle Londýna Rogersův krok "žádným způsobem nezmění harmonogram Brexitu".

Londýn – Pro jedny byl fanatickým zastáncem Evropské unie, pro jiné zase přílišným euroskeptikem. Ivan Rogers je ale především zkušeným diplomatem, jehož rezignace zahýbe průběhem vystupování Velké Británie z Evropské unie.

Odstoupením z funkce vyhrožoval britský vyslanec při EU podle svých kolegů už dlouho. Že nesouhlasí s postupem vlády při vyjednávání Brexitu, však veřejně vyjádřil až v úterý, kdy se ke kroku k překvapení všech odhodlal.

V dopise adresovaném svému týmu nabádal ostatní britské úředníky v Bruselu, aby napadali jakékoliv "nepodložené argumenty a zmatené uvažování". Podle listu The Guardian tím narážel na fakt, že struktura i strategie vyjednávacího týmu nemá pevné základy.

"Doufám, že budete i nadále napadat nepodložené argumenty a zmatené uvažování a že se nikdy nebudete bát říkat pravdu těm, kteří jsou u moci," napsal v dopise, který zveřejnila BBC. Podle analýzy zpravodajské stanice tím naznačuje, že se někteří úředníci cítí zastrašováni. Ministři podle něj jejich rady neposlouchají. Přitom právě zkušení úředníci jsou spíše než politici a aktivisté v tak složitém diplomatickém procesu užiteční.

Podle listu Financial Times má Rogerse v Bruselu nahradit kariérní diplomat Tim Barrow.

Rogers rezignoval jen tři měsíce před zahájením dvouletého vyjednávání o Brexitu, které premiérka Theresa Mayová plánuje oficiálně spustit na konci března. Oficiální důvod rezignace neuvedl. Upozornil však, že je lepší, když odejde raději teď, než aby odcházel uprostřed vyjednávání. V listopadu mu beztak končí funkční období.

Stálý velvyslanec Velké Británie v Bruselu nebyl nikdy fanouškem vystoupení ostrovního království z Evropské unie. V prosinci se do médií provalily některé jeho rady určené premiérce Mayové. Rogers ji varoval, že odlučování od EU může trvat i deset let. Sám měl přitom mít na celý proces klíčový vliv. Znamená tedy jeho rezignace pro tvrdé zastánce Brexitu dobrou zprávu?

Z tvrdého jádra zastánců Brexitu se zatím ozývají radostné hlasy. Podle šéfa UKIP Nigela Farage byl Rogers "fanatickým" zastáncem toho, aby Británie v Unii zůstala, a měl rezignovat už dávno. "Měl odejít hned druhý den po referendu," nechal se slyšet v rozhovoru pro The Guardian. "Ale odešel, a to je dobrá zpráva. Pro premiérku to znamená šanci jmenovat někoho, kdo věří v to, co si země odhlasovala," dodal.

Stejně tak i ministr zahraničí Boris Johnson chce na jeho místo někoho, kdo Brexit bezvýhradně podporuje. Podle vládních zdrojů, na které se odvolává britský The Telegraph, stejný názor zastává i samotná Theresa Mayová. Premiérka jmenuje někoho "se stejným postojem (k Brexitu), jaký zastává současná vláda". Žádný konkrétní plán však znám není.

Velká ztráta pro britskou diplomacii

Server Politico naproti tomu upozorňuje, že svým odchodem před pravděpodobně nejsložitějším diplomatickým jednáváním v historii Velké Británie vyvolal Rogers obavy, že v Londýně zavládl chaos. A Westminster ztratil jednoho z nejzkušenějších vyjednavačů v Bruselu.

Ivan Rogers navíc není jediným vládním úředníkem, který před Brexitem opustil svoji funkci. V prosinci například podala výpověď i mluvčí premiérky Mayové Helen Bowerová.

"Přijít o dva hlavní představitele ve stejnou dobu představuje zároveň risk ztráty rozsáhlé sítě kontaktů sestavené v průběhu let, která by byla při vyjednávání užitečná," komentoval situaci pro Politico bývalý vysoký úředník Jill Rutter.

Britská vláda Rogersův odchod doposud nijak nekomentovala. Pouze upozornila na to, že diplomat má právo na svůj názor a že odešel jen o něco dřív, než odejít musel.

V úterním prohlášení dal Londýn také jasně najevo, že Rogersův krok "žádným způsobem nezmění harmonogram Brexitu".

Jisté ale podle serveru Politico je, že diplomatova rezignace zastihla britské zástupce v Bruselu nepřipravené. Jmenovat na jeho místo pouze někoho, kdo je zastáncem Brexitu, jednoduše nestačí, píše Jonathan Lis z britského think-tanku British Influence.

Jak upozornil v listu The Guardian, Británie nemá momentálně v Evropské unii moc spojenců. Nováček na pozici vysokého diplomata může situaci ještě více zkomplikovat.

autor: Simona Fendrychová

