Mayová vyzvala k jednotě a využití Brexitu k nové budoucnosti, šéf UKIP by rád odchod z EU urychlil

AKTUALIZOVÁNO před 58 minutami

Británie po odhlasování odchodu z Evropské unie musí být jednotná a využít této příležitosti k vybudování nové budoucnosti. Ve svém prvním vánočním projevu to dnes řekla britská premiérka Theresa Mayová. K jednotě Spojeného království vyzvala poté, co Skotsko vyjádřilo zájem setrvat v unii i po Brexitu. Šéf protievropské a protiimigrační strany UKIP Paul Nuttall ve svém vánočním poselství vyzval k tomu, aby se v roce 2017 proces odchodu Británie z unie urychlil. Předseda hlavní opoziční Labouristické strany Jeremy Corbyn, jehož strana byla pro setrvání země v EU, ale on sám je ostrým kritikem unie, se v projevu nevěnoval Brexitu, ale bezdomovcům.

autor: ČTK