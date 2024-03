Muž prodával jed lidem, kteří se chtěli zabít. Může stát za více než stovkou úmrtí

Reportéři stanice BBC vypátrali na Ukrajině muže, jenž podle nich přes internet posílá jed lidem ve Velké Británii, kteří chtějí spáchat sebevraždu. Podle BBC se mohl podílet na úmrtí nejméně 130 lidí. Muž jménem Leonid Zakutenko inzeroval své služby na webové stránce propagující sebevraždy a reportérovi, který byl v přestrojení, přiznal, že do Británie posílá pět zásilek týdně.

Chemikálie, kterou server BBC z bezpečnostních důvodů nejmenuje, se může ve Velké Británii legálně prodávat, ale pouze společnostem, které ji používají k legitimním účelům. I při požití malých dávek může být smrtelná, a nesmí se proto prodávat zákazníkům bez kontroly toho, k čemu ji použijí.

Jedná se o stejnou látku, kvůli níž loni v Kanadě zatkli Kennetha Lawa, který nyní čelí obvinění ze spáchání čtrnácti vražd. Oběti jsou ve věku od 16 do 36 let, doplňuje deník The Guardian. Podle úřadů ale přispěl ke smrti více než 100 lidí v několika zemích. Kanaďan látku prodával přes internetová fóra, kde lidé hledali návod, jak spáchat sebevraždu. Kanada trestá každého, kdo "radí nebo navádí" člověka k sebevraždě, až čtrnácti lety vězení.

Zakutenko se původně pohyboval na stejných stránkách jako zatčený Kanaďan, pak z nich ale odešel a nyní si jeho kontakt lidé předávají přímo mezi sebou.

Muž podle zjištění britského tisku prodával jed z Kyjeva do Británie nejméně od listopadu 2020. Lidem také nabízel různé jiné léky na předpis, o kterých se zmiňují sebevražedná fóra.

Zakutenko, od něhož si látku objednala i BBC, s novináři odmítl mluvit a odmítá i obvinění. "Je to lež," řekl a zakryl kameru, když ho reportér konfrontoval v Kyjevě před poštou, kam šel muž odeslat balíky. Novináři si jsou jistí, že nejméně jeden z balíků jed obsahoval. Krátce poté, co Zakutenko opustil budovu pošty, obdrželi sledovací číslo zásilky s jedem, který si od něj objednali.

Rodina dvojčat Lindy a Sáry, které zemřely loni v Londýně poté, co jim Ukrajinec dodal jed, označila Zakutenka za "opovrženíhodného a zlého člověka".

Podle jejich sestry Helen Kiteové bylo pro Lindu snadné získat přístup k látce za pár liber. Také ona se o prodejci dozvěděla na známém sebevražedném fóru, kde lidé otevřeně diskutují o tom, jak se nejsnáze zabít.

Kiteová označila fórum za "ohavnost, která se bez zásahu úřadů přiživuje na těch nejzranitelnějších a způsobuje nevýslovnou bídu a utrpení těm, kteří zde zůstali".

Právě nečinnost úřadů ji na celé věci vadí nejvíce a považuje ji za "národní ostudu". Vláda tvrdí, že nový zákon o bezpečnosti na internetu, který začal platit loni, by měl pomoci omezit přístup na tento druh fór.

Amrita Ahluwaliaová, odbornice na cévní farmakologii z Queen Mary University v Londýně, tvrdí, že chemikálie může být od roku 2019 spojena s více než 130 úmrtími ve Velké Británii.

"Je s tím třeba něco udělat," zdůraznila odbornice, která testovala krev více než 180 zemřelých, které k ní poslali patologové a policisté. Ve 133 z nich našla stopy chemikálie.

"Vzhledem k tomu, k čemu se používá, musí být provedeno úplné šetření této problematiky. Látka musí být regulována tak, aby se používala pouze k určenému účelu," dodala.