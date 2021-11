Jednu vraždu, prosím. Lidé si objednávali zabijáky na internetu, byla to ale past

Wendy Weinová z amerického státu Michigan se loni v červenci rozhodla, že zabije svého bývalého manžela. Sama se ale vražedkyní stát nechtěla, a tak zkusila najít pomoc na internetu. Rychle narazila na stránku RentAHitman.com (v překladu "Najměte si vraha"), která ji přesvědčila. Vyplnila požadované údaje a vraždu objednala. Teď ji čeká nejméně devět let ve vězení.

"Máte problém, který potřebuje řešení? S více než 17 985 agentů ve Spojených státech můžeme najít řešení, které bude vhodné právě pro vás!" hlásá velkými černými písmeny nápis na RentAHitman.com.

Webová stránka se dál chlubí, že Rent A Hitman funguje úspěšně od roku 1920 a od roku 2005 je i na internetu. Svým klientům slibuje absolutní diskrétnost a dodává, že jako jediná organizace na světě stoprocentně dodržuje Zákon zabijáků o ochraně soukromí z roku 1964.

Wendy Weinovou přesvědčila i doporučení bývalých klientů. Například údajná Laura S. z Arizony psala: "Nachytala jsem svého manžela, jak mě podvádí s chůvou, a náš vztah byl ukončen po bezplatné konzultaci s oddělením pro styk s veřejností. Jsem opět svobodná a chci si užívat. Díky, Guido!"

Weinová ale měla smůlu. Stránky ve skutečnosti nepatří Guidovi Fanellimu, ale Bobu Innesovi ze Severní Kalifornie, který všechny vážnější žádosti o vraždu předává policii, píše americký deník Washington Post.

Weinová byla zatčena jen několik dní poté, co si zabijáka objednala, a letos v listopadu se u soudu doznala k plánování vraždy a používání počítače ke zločinu. Na základě uzavřené dohody jí hrozí nejméně devět let vězení, rozsudek by měl padnout v lednu.

Weinová ale zdaleka nebyla první, kdo se nechal zlákat do pasti. Dnes čtyřiapadesátiletý Innes založil webovou stránku před více než 16 lety, kdy se snažil živit jako bezpečnostní poradce na internetu. Její název měla být hra se slovy, která by poukazovala na počet zhlédnutí on-line a na útok na počítačový systém. S tím neuspěl a na web zapomněl.

E-mailovou schránku, která k webu patřila, otevřel až v roce 2008. Čekalo na něj skoro 300 e-mailů, většina z nich byly velmi krátké dotazy jako: Kolik by služba stála? V jakých zemích působíte? Kolik by stálo zabití jednoho člověka? Nabíráte?

"Tito lidé to mysleli vážně," říká Innes. "Na to jsem opravdu nebyl připraven," dodává s tím, že mailovou schránku tehdy zase zavřel a nic s tím nedělal.

První opravdový případ

V roce 2010 ale dostal zprávu od ženy jménem Helen, která byla momentálně v Kanadě. Psala, že její situace spěchá. Pochází ze Spojeného království, ale teď je za oceánem, protože ji několik lidí vystrnadilo ze závěti jejího otce. Chtěla se jim pomstít a tři z nich nechat zavraždit.

Innes byl tehdy v Los Angeles a první zprávu od Helen dostal dopoledne. I ji chtěl ignorovat, ale o několik hodin později se Helen ozvala znovu. Když se dostal k počítači, ověřil si zaslané adresy a jména lidí a zjistil, že jsou skutečné.

"Bylo zřejmé, že ta dáma je odhodlaná nechat tyto tři lidi zavraždit," vysvětluje. Přesto se rozhodl jí dát poslední šanci, než případ předá policii. V e-mailu se jí zeptal, zda si stále chce službu objednat a zda si přeje, aby ji spojil s agentem přímo na místě. Chtěla.

Případ pak předal svému známému, který pracoval u policie, a ten kontaktoval kanadské složky. Policie ženu našla. Odseděla si několik měsíců ve vězení za plánování vraždy, než byla převezena zpět do Británie. Lidem, které chtěla zabít, se nic nestalo. "Tohle byli první tři lidé, kterým stránka zachránila život," líčí Innes.

V roce 2014 na webu vytvořil speciální formulář, kde člověk vyplní své telefonní číslo a také jméno, e-mail a odkaz na sociální sítě osoby, kterou by si přál nechat zavraždit. Formulář umožňuje také vepsat podrobnosti, jako kde nebo kdy by k vraždě mělo dojít, případně jak by měla proběhnout.

"Nechci do vězení"

Helen nebyla zdaleka poslední, kdo to myslel vážně. "Chci, aby zemřela co nejrychleji. Ideálně do května 2018. Mohlo by to vypadat jako dopravní nehoda nebo znásilnění," stojí v jednom vzkazu.

Lidé si často přejí zabít své bývalé partnery nebo partnerky. Například Devon Fauber, tehdy dvacetiletý mladík, si před třemi lety přál zavraždit bývalou přítelkyni i její rodiče, aby se mohl stát adoptivním otcem její tříleté dcery. "Mohl bych být moc dobrý otec, ale potřebuji se nejprve zbavit těch tří lidí," řekl vyšetřovateli v utajení, který se s mužem sešel jako údajný nájemný vrah. Fauber se pak u soudu v roce 2019 přiznal a dostal desetiletý trest.

"Svět se zbláznil. Internet je očividně nebezpečné místo. A tahle webová stránka je magnet na ty nejhorší lidi, kteří se snaží někomu ublížit," vysvětluje Innes. Zároveň ale dodává, že nechápe, jak mohou být lidé tak hloupí a myslet si, že se jedná o skutečnou službu na objednání nájemné vraždy. Zvlášť proto, že jí média už několik let věnují pozornost, přiznal loni v rozhovoru s magazínem Rolling Stone.

Třeba Weinová v prvním e-mailu zněla nejistě, ale ne dost na to, aby si stránku sama ověřila. Napsala tehdy, že ji překvapuje, že je tak jednoduché si na internetu objednat vraha. "Je trochu zvláštní, že vaše společnost není někde hluboko na darknetu," napsala. "Raději bych nešla do vězení." Formulář ale tehdy přesto vyplnila.

