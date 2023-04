Chlubil se, že uřeže prsty i uši. Americký voják ale nevěděl, že mluví s agentem FBI

Internetová stránka RentAHitman.com slibuje klientům, že její nájemní zabijáci "vyřeší" každý problém. Na druhé straně láká i ty, kteří by měli o podobnou práci zájem. Stránka je ale ve skutečnosti falešná a funguje jako past na potenciální zločince. To však Josiah Garcia, který se ucházel o pozici nájemného vraha a tvrdil, že dokáže uřezávat uši i prsty, nevěděl.

Organizace RentAHitman.com (v překladu "Najměte si vraha") se chlubí, že úspěšně funguje už od 20. let minulého století a od roku 2005 je na internetu. Klientům slibuje absolutní diskrétnost a dodává, že jako jediná na světě stoprocentně dodržuje Zákon zabijáků o ochraně soukromí z roku 1964.

Před několika lety na stránce přibyla i sekce "Kariéra", když kromě žádostí o vraždu začali lidé posílat také dotazy ohledně možného uplatnění v rámci organizace. "Říkal vám někdy výchovný poradce na střední škole, rodiče nebo sousedé, že z vás nikdy nic nebude? Je na čase dokázat, že se mýlili, a stát se osobností, o které jste vždy věděli, že jí můžete být - terénním pracovníkem nejlepších světových organizací pro řešení problémů," stojí na začátku formuláře, pomocí něhož se lidé mohou hlásit o práci.

Právě tento formulář vyplnil v polovině března i Josiah Garcia. V žádosti uvedl také své jméno, adresu a telefonní číslo. "Hledám práci, která je dobře placená a souvisí s mými vojenskými zkušenostmi (střelba a zabíjení označených cílů), abych mohl podporovat své brzy narozené dítě. Co dodat? Baví mě dělat to, co dělám, takže pokud najdu práci, která je jako tato, jen mě k ní pusťte!" stojí ve vysvětlení, proč se na pozici hlásí.

Garcia se domníval, že údaje poputují k zakladateli organizace Guidovi Fanellimu. Ten se ale ve skutečnosti jmenuje Bob Innes a jeho stránka je pouze parodický web.

I přes zcela zjevné prvky sarkasmu a to, že o RentAHitman.com už psalo mnoho světových médií, Innesovi stále píší různí zájemci. Někteří si chtějí najmout vraha, jiní, jako jednadvacetiletý voják, hledají práci. Podnikatel ale informace předává federálním agentům z americké FBI, kteří případy následně vyšetřují, píše britský deník The Guardian.

Zkušenosti z armády

Garcia ke své žádosti připojil také životopis, podle kterého od července 2021 sloužil u letecké složky národní gardy. Dostal ocenění za to, že neminul ani jeden terč, a za střelbu ze dvou nebo více zbraní.

Po výměně elektronické korespondence se na vlastní naléhání začátkem dubna spojil s domnělým zástupcem zabijácké organizace. Ve skutečnosti to byl ale agent FBI.

Během telefonického hovoru se agent Garcii ptal, zda je nějak napojen na bezpečnostní složky. Garcia uvedl, že jeden víkend v měsíci stále slouží v armádě, ale jinak je nezaměstnaný, popisuje americký list Washington Post ze soudních dokumentů.

O pár dní později se muži potkali osobně v restauraci v Nashvillu. Federální agent v přestrojení Garciovi řekl, že klidně může odejít a nájemný vrah z něj být nemusí. "Jsi v armádě, studuješ. Máš toho teď v životě plno, spoustu dobrých věcí na to, aby ses přidal do tohoto světa. Je to podsvětí a nechci, abys pak litoval, že pro nás pracuješ. Protože ti střílení lidí vleze na mozek."

Garcia údajně odpověděl, že se nad psychickou zátěží práce zamýšlel a vyrovnal se s ní. Dodal, že by mu bylo milejší zabíjet lidi v jiných zemích, ale že případně zabije i Američany. Na dotaz, zda by dokázal zabít 50 lidí, kdyby za to dostal dobře zaplaceno, se prý jen uchechtl. "To jsou čísla pro začátečníky," dodal.

Chtěl si to prý rozmyslet

Po několika dnech se Garcia dozvěděl, že na něj čeká první zakázka. Sešel se s kontaktem, převzal fotografii a informace o muži, kterého měl zabít, a 2500 dolarů (přes 53 tisíc korun) jako polovinu slíbené odměny. Cílem byl násilný manžel klientky.

FBI ho jen o pár okamžiků později zatkla. Garcia agentům řekl, že práci vzal, jen aby zaplatil nájem. Mezitím ale dostal jinou nabídku a kariéru nájemného vraha si prý rozmyslel. Peníze údajně plánoval nechat ležet vedle auta a svému kontaktu po schůzce zavolat, že zakázku odmítá.

Pokud bude muž usvědčen, hrozí mu až 10 let vězení. Zdaleka nebude prvním, koho webová stránka dostala do vězení - několik měsíců si například odseděla žena, která si přála zabít tři lidi.

"Svět se zbláznil. Internet je očividně nebezpečné místo. A tahle webová stránka je magnet na ty nejhorší lidi, kteří se snaží někomu ublížit," řekl loni v rozhovoru pro magazín Rolling Stone Innes. Zároveň podle svých slov nechápe, jak mohou být lidé tak hloupí a myslet si, že se jedná o skutečnou službu na objednání nájemné vraždy. Zvlášť když jí média už několik let věnují pozornost.