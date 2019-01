Varování Asadovi. Na chemické zbraně tvrdě odpovíme, říká Trumpův poradce Bolton

před 1 hodinou

lánované stažení amerických vojsk ze Sýrie neznamená, že syrská vláda může použít chemické zbraně. Pokud by syrský režim chemické zbraně použil, reakce USA by byla tvrdá. Cestou do Izraele to novinářům řekl poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa pro otázky národní bezpečnosti John Bolton. Informovala o tom agentura Reuters. Němí svědci války. V Sýrii trpí miliony domácích mazlíčků, Evropané si je "adoptují" číst článek Trump loni v prosinci oznámil, že američtí vojáci v Sýrii uspěli ve své misi porazit teroristickou organizací Islámský stát (IS), a tak už jejich pomoc nebude v zemi zapotřebí. Prohlášení šéfa Bílého domu nicméně překvapilo řadu vysokých činitelů ve Washingtonu i americké spojence a přispělo k rozhodnutí Jamese Mattise rezignovat na post amerického ministra obrany. Politici i analytici v této souvislosti vyjádřili obavy z možného oživení IS po americkém odchodu. "Spojené státy absolutně nezměnily svou pozici ohledně užívání chemických zbraní ze strany syrského režimu," řekl Bolton novinářům v letadle krátce před přistáním v Tel Avivu. Zdůraznil přitom, že jakékoliv užití chemických zbraní syrskou armádou by se setkalo s tvrdou reakcí Spojených států, jako tomu bylo již dvakrát v minulosti. "V této otázce by režim syrského prezidenta Bašára Asada neměl mít žádné iluze," řekl Bolton, kterého čeká čtyřdenní návštěva Izraele a Turecka. Bezpečnostní poradce zároveň podle Reuters prohlásil, že svým prohlášením nenaznačuje, že je syrská armáda připravena chemické zbraně použít. Pokud by tak učinila, mají ale Spojené státy podle Boltona mnoho možností. "Pokud jim to bombardování dvakrát nedalo lekci, další bude jasnější," řekl. Trump vydal příkaz k bombardování Sýrie kvůli údajnému použití chemických zbraní dvakrát, a to v dubnu 2017 a 2018. Loni v září vysoce postavený washingtonský činitel uvedl, že se syrská vláda chystá použít chemické zbraně v provincii Idlib, poslední baště odpůrců syrského režimu. Při konfliktu v Sýrii od roku 2011 přišlo o život více než půl milionu lidí, dalších 11 milionů osob bylo nuceno opustit své domovy. Bolton se v Izraeli podle agentury AP v neděli setká s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, následně odletí do Turecka na jednání s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Odveta. Izrael bombardoval íránské cíle, některé jeho rakety sestřila Sýrie | Video: Reuters | 01:47