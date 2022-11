Kolik vojáků ztratila Ukrajina? Analytik o výbušných výrocích amerického generála

Minulý týden obletěla svět vyjádření amerického generála Marka Milleyho, který mimo jiné prohlásil, že Ukrajina pravděpodobně ve válce doposud přišla až o 100 tisíc vojáků – tedy stejně jako Rusko. Takové odhady je ale podle politického geografa Libora Jelena nutné brát stále s rezervou. "Přesná čísla o tom, kolik vojáků i techniky bylo ztraceno, se stejně dozvíme až po válce," uvádí v rozhovoru.

Vyjádření předsedy sboru náčelníků štábu, generála Milleyho, patří doposud k nejvyšším americkým odhadům o počtu obětí ukrajinské armády. Z dostupných informací lze ale usuzovat, že Ukrajina má stále k dispozici statisíce profesionálně vycvičených vojáků, tvrdí Jelen z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Rusko podle něj na druhé straně stále disponuje i díky vysokému počtu obyvatel nepřebernými lidskými zdroji.

"První vlna mobilizace tam může být následována další. A řekněme, že opravdu ta čísla lidí, kteří se objeví v armádě, mohou dosáhnout až milionu," komentuje politický geograf. "Ale znovu je dobré upozornit, že takoví lidé sice prošli vojenskou službou, ale to neznamená, že mají výcvik, který je vhodný pro válku takových rozměrů a v takovém nasazení," dodává.

Milley také minulý týden podotkl, že zde existuje příležitost k vyjednávání, protože obě strany konfliktu nebudou schopné válku vojensky vyhrát. "Řekl bych, že si tím jen dláždí cestičku k potvrzení svých přání, aby byl konflikt ukončen co nejdříve dohodou. Ale to odporuje tomu, co obě strany dělají a chtějí," komentuje Jelen. "Joe Biden má stále sílu Ukrajinu podporovat a i většina zákonodárců s ním souzní," dodává.

