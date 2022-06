Půlka Mariupolu chtěla k Rusku. Novinář popisuje, jak Putin ztratil "své" Ukrajince

Ruská invaze na Ukrajinu vstoupila minulý týden do čtvrtého měsíce. I po více než 100 dnech intenzivních bojů jsou podle novináře Ondřeje Soukupa Ukrajinci stále jednotní a odhodlaní bojovat tak dlouho, dokud to půjde. "V ukrajinském prostředí prakticky neslyšíte návrhy o tom, že by Rusku nechali třeba Krym nebo Mariupol, jen aby s válkou přestali," uvádí Soukup pro Aktuálně.cz.

6:33 Válka na Ukrajině: novinář Ondřej Soukup o situaci obyvatel v Donbasu | Video: Kristýna Pružinová, Jakub Zuzánek

Situace obyvatel v Donbasu, kde nyní probíhají nejtužší boje, se podle Soukupa liší podle toho, v jaké oblasti se lidé zrovna nacházejí. "Asi nejhůře jsou na tom ti, kteří zůstali na územích, která ovládá Kyjev. Tam samozřejmě panují velké obavy, protože ruská armáda zde soustředila nejvíce svých jednotek," komentuje Soukup. "Ti, kteří tam zůstali z nejrůznějších důvodů, ať už zdravotních, nebo protože nechtěli opustit svá obydlí či tam měli domácí zvířata, se ocitli v děsivé situaci, kdy jim bezprostředně hrozí smrt," dodává novinář, který se dlouhodobě zabývá děním v Rusku. Současné postoje a nálada obyvatel v Donbasu, kde žije převážně ruskojazyčné obyvatelstvo, se dají podle Soukupa na základě dostupných informací těžko odhadnout. "Máme hrozně málo přímých svědectví. A to, co se k nám dostane, je používáno jako propaganda, ať už ze strany ruské, nebo ukrajinské," reaguje novinář na videa, která v posledních týdnech kolují na sociálních sítích a na nichž obyvatelé Donbasu podporují ruskou armádu. "Těžko říct, jak to skutečně je. Určitě bude nějaká část obyvatelstva, která Rusy vítá, další jsou zase rádi, že někde hlavní boje skončily a je aspoň jasno," dodává Soukup. Podívejte se na video v úvodu článku, kde novinář také uvádí, jak se od roku 2014 proměňovaly postoje obyvatel nejen v Donbasu.