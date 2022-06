Rusy jsme podcenili. Jsou na válku připraveni, šroty na frontu nevozí, tvrdí Šedivý

Rusko již nasadilo podle odhadů přibližně 70 až 80 procent vojenské techniky z původního soustředění pro válku na Ukrajině. Ruská armáda má ale stále ještě k dispozici značné množství zbraní ve skladech, které může po tisících použít, upozorňuje generál Jiří Šedivý. "Jde pak o to, jak kvalitní jsou to zbraně a do jaké míry mohou ovlivnit obnovení ofenzivních operací," uvádí pro Aktuálně.cz.

6:38 Válka na Ukrajině - generál Jiří Šedivý o potenciálu ruské armády | Video: Kristýna Pružinová, Blahoslav Baťa

Rusko má podle Šedivého ještě v záloze jak své starší tanky a bojová vozidla pěchoty, tak i vojenské vrtulníky. "Takže je to potřeba vidět tak, že v nich potenciál ještě skutečně je," uvádí bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR. V poslední době například ruská armáda převezla na jih a východ Ukrajiny tanky T-62, které se vyráběly v 60. letech minulého století. I přesto, že kvůli své zastaralosti neobstojí před moderními protitankovými střelami, mají podle Šedivého určité přednosti. "Tanky T-62 jsou vybaveny systémem řízení palby Volna, což byl systém, který byl vyvinut v 80. letech a byl takovým protipólem československého systému Kladivo," vysvětluje armádní generál. "Takže ony nejsou úplným šrotem, ale přece jenom jsou to tanky, které jsou z mechanického pohledu staré už 40 až 50 let," dodává. Šedivý také upozorňuje na to, že ruské ozbrojené síly mají velký potenciál z hlediska počtu vojáků. "Víme, že probíhá určitá skrytá mobilizace a že Rusové najímají dobrovolníky na frontu," podotýká generál. "Ztráty pro ně neznamenají tak velký problém jako pro Ukrajince, kteří se 40 miliony obyvateli oproti téměř 150milionovému ruskému národu takovou rezervu nemají," dodává. Podívejte se na video v úvodu článku, ve kterém Šedivý vysvětluje, s jakým záměrem Rusko nasazuje do války starší vojenskou techniku.