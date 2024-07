V ústraní zemřel muž odsouzený za nejhorší válečný zločin v amerických dějinách

Ve věku osmdesáti let zemřel americký voják William Calley. Bývalý poručík americké armády a velitel první čety 23. divize z války ve Vietnamu zesnul na Floridě, kde poslední roky bydlel. Jeho jméno polarizovalo na začátku sedmdesátých let americké veřejné mínění ohledně vietnamské války. Někteří se ho zastávali, jiní nazývali vrahem.

Calley je spojen s událostí, kterou historikové označují za nejhorší válečný zločin v amerických dějinách. Masakrem ve vietnamské vesnici My Lai 16. března 1968. O jeho smrti informovaly deníky New York Times a Washington Post.

Rodák z Miami začal studovat v mládí čtyři vysoké školy, ale žádnou nedokončil. Pracoval jako umývač nádobí, průvodčí nebo úředník pojišťovny. Pak narukoval do armády a v roce 1967 absolvoval vojenskou akademii ve Fort Benningu.

V březnu 1968 coby pětadvacetiletý velel četě, která pročesávala oblast několika malých vesnic v provincii Quang Ngai severně od Sajgonu. Američtí vojáci zbraně a bojovníky Národní fronty osvobození Jižního Vietnamu (Vietkongu) ale nenašli. Frustrace z nekončícího konfliktu, věčně unikajícího nepřítele, extrémního vedra a také psychická a fyzická vyčerpanost vojáků vyústila v masakr civilistů. V několika vesnicích zavraždili celkem 504 lidí ve věku od jednoho do dvaaosmdesáti let. Zapálili domy a stříleli také na krávy a další zvířata.

Více než rok bylo ticho, ale text o událostech ve vesnici zveřejnila v listopadu 1969 agentura AP. Autor, novinář Seymour Hersh, se odvolával na svědectví některých vojáků. O masakru pak informovaly televize a velké deníky, armáda pod tlakem zahájila vyšetřování: velitele 23. divize, generálmajora Samuela Kostera, následně degradovala na brigádního generála, ale soudu čelil jedině Calley.

V roce 1971 jej tribunál poslal do vězení na doživotí. V USA to vyvolalo velké emoce. Zastánci války žádali jeho osvobození, odpůrci Calleye považovali za potvrzení svého názoru o zločinnosti a nesmyslnosti intervence ve Vietnamu. Prezident Richard Nixon mu za několik týdnů trest zmírnil na domácí vězení. V září 1974 nařídil federální soudce propuštění Calleyho na podmínku s tím, že proces ovlivnilo zaujaté mediální zpravodajství.

Calley se sám hájil tvrzením, že jen plnil rozkazy a tvrdil, že je obětním beránkem. "Překrucoval pravdu, když říkal, že jenom poslouchal rozkazy, avšak právem mohl tvrdit, že to, co se tam stalo, pouze odráželo kulturu bezdůvodného vraždění a pohrdání vietnamským národem, kterým se nakazilo mnoho amerických jednotek i jejích velitelů. Spravedlnosti by bylo učiněno zadost, kdyby soudci vynesli několik exemplárních rozsudků nad vyššími důstojníky," píše ve své knize Vietnam 1945 - 1975: Podrobné dějiny tragické války britský historik a reportér Max Hastings.

Po propuštění Calley pracoval v Georgii ve firmě svého otce, který obchodoval se šperky a klenoty. K Vietnamu se nevyjadřoval a všechny novináře a autory knih, kteří se s ním chtěli setkat, odbýval větou, že jim nemá co říci. Promluvil až v roce 2009, když řekl, že lituje toho, co se stalo.

"Mám výčitky před Vietnamci, kteří zemřeli, před jejich rodinami i před americkými vojáky, kteří u toho byli, a před jejich rodinami. Je mi to všechno líto," prohlásil.

Vraždění v My Lai zachytil americký režisér Oliver Stone ve svém oscarovém filmu Četa z roku 1986.

Video: Zabití v armádě? Je to i adrenalin, říkají psychologové