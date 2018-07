V Sýrii byl zabit syn vůdce Islámského státu, potvrdili teroristé

před 1 hodinou

V syrském Homsu, který leží asi 160 km severně od Damašku, byl zabit syn abú Bakra Bagdádího, vůdce teroristické organizace Islámský stát (IS). V úterý o tom teroristická organizace informovala na svém propagandistickém kanálu. "Hudajfah Badrí, syn chalífy, byl zabit ," uvedl IS s tím, že se to stalo při bojích proti alávitům a Rusům. O osudu vůdce Islámského státu abú Bakra Bagdádího , který v roce 2014 z mešity v iráckém Mosulu vyhlásil na severu Iráku a Sýrie chalífát, panují nejasnosti. Rusko v červnu uvedlo, že je mrtev, USA o tom pochybují. Irácký vládní list As-Sabah letos v únoru napsal, že Bagdádí je stále naživu ale byl zraněn a není schopen chůze bez pomoci.