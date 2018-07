Vyjednáváme s Ruskem o míru na jihu Sýrie, tvrdí rebelové

před 1 hodinou

Podle návrhu mírové dohody by se povstalci vzdali zbraní a umožnili ruské vojenské policii vstoupit do městeček ovládaných rebely. Zda na to přistoupí, není zatím jasné.

Damašek - Syrští povstalci v úterý s představiteli ruské armády, která je spojencem Damašku, jednali o mírovém řešení ofenzivy syrského prezidenta Bašára Asada v jižní Sýrii. S odkazem na sdělení mluvčího rebelů o tom napsala agentura Reuters. Asadova vojska dobyla část severovýchodní provincie Dará, tvrdí Hizballáh. Oblast ovládali rebelové číst článek Syrským provládním silám se s pomocí ruských náletů v uplynulých dvou týdnech podařilo z rukou vzbouřenců v jihosyrské provincii Dará získat velkou část území. Mluvčí rebelů Ibráhím Džabáví uvedl, že povstalci u jednacího stolu předložili odpověď na seznam ruských požadavků, v kterých mimo jiné stojí, že se povstalci musí vzdát zbraní. Ruské požadavky rebelové obdrželi v sobotu a bezprostředně poté, je označili za ponižující a další jednání odmítali. Následně ale Jordánsko přimělo rebely o klidu zbraní opět jednat. Povstalečtí vyjednavači se mezitím rozhodli rozšířit svou delegaci na 12 osob a jednat nejen o řešení situace v provincii Dará, ale také v západněji ležící provincii Kunajtra. Přesto nicméně podle Reuters nepanuje mezi povstalci shoda a někteří trvají na tom, že budou dále bojovat a zároveň své velitele viní z uzavírání nespravedlivých dohod s Ruskem. Podle povstalců a místních obyvatel se některá rebely kontrolovaná města vzdala a umožnila vstup ruským hlídkám. Související video: Sýrie je rusko-íránský protektorát, říká reportér Krutostí bylo hodně, chemické zbraně jsou jenom smítko. Válka už stála život statisíce Syřanů, říká Mazen Maialeh, Syřan žijící v Praze. | Video: DVTV | 37:11