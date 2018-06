Asadův režim zaútočil na povstalce. Poprvé mu asistují ruská letadla, provedly desítky náletů

Moskva poprvé letecky podpořila ofenzivu syrské armády proti povstalcům. Asadův režim chce dobýt strategickou oblast sousedící s Jordánskem a Izraelem okupovanými Golanskými výšinami.

Ammán - Ruské letouny v neděli časně ráno zaútočily v Sýrii na městečko Busr al-Harír na jihozápadě země, které je v rukou povstalců. Moskva tak poprvé letecky podpořila ofenzivu syrské armády, která se snaží dobýt strategickou oblast sousedící s Jordánskem a Izraelem okupovanými Golanskými výšinami. Uvedla to agentura Reuters o odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Vláda USA už podle agentury povstalce informovala, že USA v jižní Sýrii nebudou vojensky zasahovat.

Dvě monitorovací střediska, která sledují pohybu vojenských letadel, podle agentury zaznamenala nejméně dvacet úderů na Busr al-Harír v jižní provincii Dará. Podle jednoho provedlo pět ruských letadel 25 náletů. Bojové letouny prý startovaly z ruské letecké základny Hmímím v provincii Latákíja.

V útoku, který začal minulý týden, syrské vládní síly dosud využívaly dělostřelectvo a rakety. Ruské bojové letouny, které syrské armádě zásadně pomohly v bojích s povstalci o znovunabytí jiných území, tam nebyly dosud nasazeny.

Bez vojenské podpory

Prezident Bašár Asad v minulosti řekl, že chce získat kontrolu nad touto oblastí, která sousedí s Jordánskem a také Izraelem okupovanými Golanskými výšinami. Situaci sleduje Izrael i Spojené státy, které jsou jeho spojencem. Americké ministerstvo zahraničí ve čtvrtek oznámilo, že syrská vláda "nálety a dělostřeleckými a raketovými útoky" porušila dohodu o klidu na jihozápadě a hrozí jí odveta.

Washington hlavním povstaleckým skupinám sdělil, že by neměly očekávat jeho vojenskou podporu, která by jim pomohla bránit se vládní ofenzivě. Kopii zprávy, kterou obdržely skupiny bojující pod praporem Svobodné syrské armády (FSA), měla možnost spatřit agentura Reuters. "Neměli byste své rozhodování zakládat na předpokladu nebo očekávání naší vojenské intervence," píše se v ní. "My ve vládě USA chápeme, jak obtížné jsou podmínky, kterým, čelíte. Neustále nabádáme Rusy a syrský režim, aby neprováděli vojenské kroky, které tuto zónu narušují," uvádí se podle agentury ve vyjádření Washingtonu.