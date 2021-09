Přehledně v pěti bodech: V čem jsou ruské parlamentní volby jiné než ty české

Zástupci vysokých škol kritizují výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024. Aktuální návrh pro vysokoškolské vzdělávání nepočítá na tyto roky s žádným přidáním peněz, ačkoli v souladu s demografickým vývojem se očekává růst počtu studentů. Pokud by v dalších letech nepokračoval současný trend navyšování rozpočtu, mohlo by to vést k poklesu konkurenceschopnosti a kvality vysokých škol. Předsednictvo Rady vysokých škol (RVŠ) to uvedlo v usnesení.

Celkový rozpočet ministerstva školství by se mohl příští rok meziročně zvednout zhruba o 7,8 miliardy korun na 247,5 miliardy korun. Proti letošku by to byl nárůst o 3,2 procenta. Rozpočet na vzdělávání na vysokých školách činí v tomto roce asi 28,4 miliardy korun. Pro příští rok by podle plánu měl být o miliardu korun vyšší. Meziročně by tak jejich rozpočet narostl o 3,5 procenta. Střednědobý výhled na roky 2023 a 2024 ale už další navýšení nepředpokládá.