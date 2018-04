Islamistům vysychají zdroje, blíží se jejich návrat do Evropy. EU se zaměří na podezřelé toky peněz

před 50 minutami

Islamisté přišli o finanční zdroje z prodeje ropy a ukradených artefaktů a hledají nové. Navíc se blíží návrat bojovníků IS do Evropy. Europarlament tak řeší, jak co nejvíce omezit financování džihádistů.

autor: Radim Klekner | před 50 minutami