Libanonská tajná služba zatkla Syřana, který byl zřejmě finančníkem teroristické organizace Islámský stát (IS). S odvoláním na libanonské bezpečnostní zdroje to ve středu uvedla agentura Reuters. Syřan, identifikovaný pouze jménem Saúd, byl zadržen v libanonském Tripolisu. Peníze pro IS shromažďoval v Búkamálu, který je u východní hranice Sýrie. Syrská armáda Búkamál vybojovala loni v listopadu coby poslední městské útočiště IS. Členové této skupiny jsou nyní rozptýleni podél syrsko-irácké hranice. Zatčený muž se dostal do Libanonu přes hraniční přechod ze Sýrie, na němž použil doklady svého bratra. Není jasné, co hodlal v Libanonu dělat.

