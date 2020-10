Uzdravený Trump má tři týdny na odvrácení krachu. Tančí na pódiu a bombarduje Bidena

Americký prezident Donald Trump má tři týdny na to, aby popřel průzkumy veřejného mínění, které mu předpovídají jasnou porážku v listopadových volbách. Jen deset dní poté, co byl hospitalizován s nemocí covid-19, je od pondělí zpátky na válečné stezce. Vše sází na velká předvolební shromáždění.

Prezidentův program je hektický, jeho letoun Air Force One křižuje Ameriku. Trump v pondělí začal na Floridě, v úterý byl v Pensylvánii, ve středu je na programu Iowa, pak Severní Karolína a do pátku se mu vejdou hned dvě zastávky - Georgie a opět Florida.

Hned první pondělní shromáždění v Sanfordu na Floridě ukázalo, co bude ve zbývajících týdnech do voleb hlavním Trumpovým poselstvím. Zaprvé obraz energického lídra, kterého nezastavila - naopak spíše ještě posílala - prodělaná nákaza koronavirem.

"Prošel jsem si tím. Teď říkají, že jsem imunní. Cítím se tak silný," deklamoval Trump chraplavým hlasem ve Stanfordu. Svým příznivcům v publiku řekl, že by je nejraději políbil. Po více než hodinovém projevu před nadšenými fanoušky, v řadě případů bez roušek, Donald Trump odtančil z jeviště za zvuků písně YMCA od skupiny Village Voice.

Většina veřejnosti si myslí, že prezident Trump krizi s pandemií, která si v USA už vyžádala takřka 215 tisíc obětí, nezvládl. Je to jeden z důvodů, proč v průzkumech už od léta výrazně zaostává - aktuálně o 10 procentních bodů - za Joem Bidenem.

Našli jsme lék na covid-19, tvrdí Trump

Podle komentátorů se teď Trump na svém vlastním příkladu snaží vykreslit onemocnění covid-19 jako co nejméně nebezpečné. Hned po propuštění z nemocnice začal koronavirus přirovnávat k běžné sezonní chřipce, což dělal už na jaře.

A také prohlásil, že díky jeho hospitalizaci se podařilo najít účinný lék. Podle zdravotníků to není pravda, prezident to ovšem od svého návratu z nemocnice opakuje. "Tvrdím, že jsme našli něco, co to nyní vyléčí. A bez nás, bez Trumpovy administrativy, by se tohle nikdy nestalo," řekl prezident v pondělí v rozhlasovém pořadu pravicového moderátora Rushe Limbaugha.

Zatímco sám sebe Trump prezentuje jako neohroženého lídra, který porazil i covid-19, Bidena se snaží naopak deklasovat jako slabého politika, který se schovává. Bývalý viceprezident má sice také napěchovaný program, jeho akce jsou ovšem menší, za mnohem přísnějších bezpečnostních opatření, nejde o setkání se stovkami či tisícovkami voličů.

Jak funguje volební systém USA V amerických prezidentských volbách mohou až na několik výjimek hlasovat všichni Američané starší 18 let, kteří se s předstihem registrují. Volí prezidenta i viceprezidenta, zájemci o oba posty proto vždy kandidují v tandemu. Američané svým hlasem fakticky jen "pověřují" k volbě svého zástupce, takzvaného volitele. Celkem 538 volitelů po volbách zasedá ve sboru, kde reprezentují 50 amerických států a hlavní město Washington. Počet volitelů za každý stát odráží počet jeho obyvatel. Například nejlidnatější Kalifornie jich má 55, Texas 38, ale Vermont nebo Aljaška jen 3. Volitelé při následné přímé volbě prezidenta nemusí respektovat názor lidí, kteří je pověřili, v drtivé většině případů tomu tak ale je. S výjimkou států Nebraska a Maine se přepočet hlasů na volitele řídí principem "vítěz bere vše": i kdyby Trump nebo Biden získal v některém státě jen o jediný voličský hlas víc, budou všichni volitelé daného státu hlasovat právě pro něj. Prezidentem se tak může stát kandidát, kterého v celých USA podpoří v absolutních číslech méně občanů, ale získá absolutní většinu (tedy alespoň 270) volitelských hlasů. Bylo tomu tak i při posledním souboji mezi Donaldem Trumpem a Hillary Clintonovou v roce 2016.

Trump na svých velkých shromážděních prohlašuje, že Biden bezpečnostní ohledy využívá jako alibi, protože by beztak nedokázal "přitáhnout davy" příznivců, jako má on.

Podle Trumpova doktora Seana Conleyho prezident před pondělním návratem do kampaně podstoupil testy, které potvrdily, že už není nakažlivý. Zdravotníci ale upozornili, že je nelze považovat za zcela průkazné.

Anthony Fauci, vrchní expert v týmu Bílého domu v boji s pandemií, uvedl, že "prezident si říká o problémy", když pořádá velká předvolební shromáždění ve chvíli, kdy je v USA v mnohých státech nákaza znovu na vzestupu.

"V těchto situacích, kdy jsou lidé blízko sebe bez masek, data mluví za sebe. A teď je pro to ještě horší doba. Když se podíváte, co se děje v USA, je to velmi problematické," varoval Fauci těsně před Trumpovým mítinkem na Floridě.

Krev předvolební kampaně

Pro prezidenta jsou ale předvolební shromáždění, jak už před časem řekl jeden z jeho poradců, "krví" jeho kampaně. Bere si od svých příznivců energii a sám naopak elektrizuje své voliče. Zároveň je to způsob, jak Trump udržuje v pohotovosti novináře a jeho výroky zaplňují mediální prostor.

To je podle analytiků druhý cíl, který Trump bude do voleb sledovat. Na shromážděních předvádí celý rejstřík tvrdých, křiklavých útoků na svého soupeře Bidena, které pak v ozvěně opakují především kabelové zpravodajské televize.

V Sanfordu na Floridě například Bidena obvinil, že jako prezident by prý schválně zdržoval vývoj vakcíny a "prodloužil by pandemii". Trump se označil za ochránce "amerického snu" proti "noční můře socialismu", který by přišel s Bidenem.

V jasném záměru oslovit početnou hispánskou komunitu Floridy, a především pak americké Kubánce, prezident prohlásil, že Biden by "převrátil USA v komunistickou Kubu nebo socialistickou Venezuelu".

Biden se ve své vlastní kampani, kdy rovněž cestuje po rozhodujících státech, jako jsou právě Florida, Pensylvánie či Ohio, naopak snaží voliče přesvědčit, že se ho nemusejí bát jako zástupce levice a že jeho politika by byla středová.

"Nebudou žádné modré a červené státy," uvedl Biden v pondělí na akci v Cincinnati v Ohiu, že by nebyl vyhroceným stranickým prezidentem, který by Ameriku rozděloval na demokratickou a republikánskou.

Biden prohlašuje, že na rozdíl od Trumpa, který podle něj americkým dělníkům nijak nepomohl, má on "strategii jak bojovat za každého amerického pracujícího a za každé americké pracovní místo". Podle komentátorů je to od Bidena cílená snaha dostat zpět k demokratům dělnické voliče, které jim Trump ve volbách 2016 sebral.

Zároveň Biden voličům připomíná těžké dopady pandemie na USA a obviňuje Trumpa, že krizi zhoršil. V úterý na Floridě během návštěvy v komunitním centru pro seniory obvinil Trumpa, že mu uprostřed pandemie vůbec nezáleží právě na starších občanech. "Jste postradatelní, jste zapomenutelní, vlastně nejste nikdo. Tak on vidí seniory. Jediný senior, kterého Donald Trump zajímá, je senior Donald Trump," uvedl Biden.

Souboj na Kapitolu

Vedle boje přímo v terénu, kde se Trump a Biden v klíčových státech přetahují o hlasy, se ještě jedno důležité drama tento týden odehrává ve Washingtonu v Kapitolu. V legislativním výboru Senátu tam probíhá slyšení se soudkyní Amy Coney Barrettovou, kterou Trump nominoval do Nejvyššího soudu USA.

Konzervativní Barrettová by měla nahradit nedávno zesnulou liberálku Ruth Bader Ginsburgovou a převážit tak poměr sil v soudu konzervativním směrem. Republikáni mají v Senátu dostatečnou většinu, aby Barrettovou potvrdili, jak chce prezident, ještě do voleb.

Today, it was my great honor to nominate one of our nation’s most brilliant and gifted legal minds to the Supreme Court. She is a woman of unparalleled achievement, towering intellect, sterling credentials, and unyielding loyalty to the Constitution: Judge Amy Coney Barrett... pic.twitter.com/l2yezt2UOi — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020

Pro Trumpa by to byl těsně před volbami obrovský úspěch a zároveň motivace pro jeho voliče. Závazek, že změní podobu soudu, byl před čtyřmi roky jeden z jeho nejdůležitějších volebních slibů. A teď by mohl říct, že má splněno.

Ale i demokraté se to snaží využít k tomu, aby postavili svoji voličskou základnu na nohy. Burcují své voliče, že s nově jmenovanou soudkyní Barrettovou by se ocitly v ohrožení základní demokratické jistoty. Například reforma zdravotnictví Baracka Obamy z roku 2010. Už týden po volbách bude totiž soud projednávat žalobu za zrušení "Obamacare". A teoreticky by Nejvyšší soud mohl rozhodovat i o výsledku prezidentských voleb, jak se v praxi skutečně stalo v roce 2000.

"Republikáni pochopili, že reforma zdravotnictví je příliš oblíbená na to, než aby ji odvolali v Kongresu. Tak se teď snaží obejít vůli voličů a nechají Nejvyšší soud, aby za ně udělal špinavou práci," uvedla během slyšení senátorka Kamala Harrisová, Bidenova kandidátka na viceprezidentku USA.

