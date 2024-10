Severokorejská Bouře. Kim poslal Putinovi elitu armády, vojáci dosáhli nejvyšší pocty

V Severní Koreji je armáda na prvním místě. I v ní však existují rozdíly. Jednotka, která zamířila do Ruska, aby pomohla Vladimiru Putinovi zvrátit vývoj války na jeho stranu, je jednou z těch nejprivilegovanějších. Podle ukrajinské vojenské rozvědky HUR už operuje v Kurské oblasti.

Severokorejská jednotka, přezdívaná Bouře, se zaměřuje na speciální operace. Její příslušníci, kterých podle různých zdrojů může být mezi 80 a 200 tisíci, jsou cvičení jako odstřelovači a dokážou operovat za nepřátelskými liniemi. Zároveň je jejich vybavení lepší, než jakým disponují jiné útvary ozbrojených sil KLDR.

"Nejedná se o běžné severokorejské vojáky, z nichž většina nikdy neprošla odpovídajícím bojovým výcvikem," uvádí Go Mjong-hjun z jihokorejského státního Institutu národní bezpečnostní strategie. "Jde o dobře vybavenou, vysoce vycvičenou mobilní lehkou pěchotu," cituje ho britský list Financial Times.

Na příkaz severokorejského vůdce Kim Čong-una byli příslušníci jednotky Bouře dislokované ve městě Tokčchon povolání v době pandemie koronaviru na hranice s Čínou, kde měli chránit oblast před přeběhlíky, pašeráky i divokými zvířaty, kteří všichni mohli být potenciálními přenašeči viru. Vojáci neměli problém uposlechnout rozkaz "nejdřív střílej, až potom to nahlaš", píše server specializující se na zprávy z KLDR DailyNK.

Lišili se tím od běžných pohraničníků, kteří se s lidmi z okolí znali a od kterých často dostávali i jídlo. Často proto pálili do vzduchu nebo slepými. Na rozdíl od nich příslušníci Bouře žádné vazby neměli. V místních vzbuzovala jednotka strach.

Za záslužnou vojenskou službu dostalo sto příslušníků útvaru v dubnu 2022 vyznamenání. Jako ideologicky spřízněná a loajální jednotka, kterou "mohou vyslat kamkoliv a kdykoliv, kde bude národ nejvíc strádat", si vysloužili tu nejvyšší poctu v zemi - okamžité přijetí do vládnoucí Korejské strany práce.

Informace o přesunu vojáků z KLDR do Ruska přinesla Jižní Korea, následně je potvrdila Ukrajina, Spojené státy a nově i Nizozemsko. Po cvičení ve Vladivostoku by se mělo až dvanáct tisíc vojáků přesunout do ruské Kurské oblasti, jejíž část od srpna kontrolují Ukrajinci. Někteří Severokorejci už na místě operují. Jack Watling z think tanku-Royal United Services Institute se domnívá, že Kremlu pomohou.

"Mohou mít docela dobrou soudržnost a přiměřenou morálku. Mohli by být schopni operovat v takovém měřítku, kterého Rusové nejsou schopni dosáhnout. Je to docela nízká laťka, ale pořád lepší než to, co mají Rusové v současné době," usuzuje.

Potenciální dezertéři

Server DailyNK však uvádí, že loajalita příslušníků Bouře po více než dvou letech u hranic s Čínou mírně opadla. Dříve "elitní, ideologicky dobře motivovaná jednotka" se údajně běžně dopouštěla "protisocialistického, nesocialistického a nedisciplinovaného chování, které se nijak nelišilo od chování pohraniční stráže". Vojáci zřejmě měli přecházet hranice do Číny a vracet se se zlatem, stříbrem nebo metamfetaminem.

Touhy Severokorejců po lepším životě se snaží využít i Kyjev. Ukrajinci na linku pro dezertéry přidali i operátory mluvící korejsky a zároveň natočili video obracející se přímo na ně: "Neměli byste nesmyslně umírat na cizí půdě. Ukrajina vás ubytuje, nakrmí a přivítá. Tisíce ruských vojáků udělaly správnou volbu a nyní čekají na konec války v dobrých podmínkách - v pohodlných kasárnách, tři teplá jídla denně, zdravotní péče."

Tohle chtěl Kim od začátku války

O zapojení severokorejských vojáků podle amerického ministra obrany Lloyda Austina požádal údajně sám ruský prezident Vladimir Putin. Důvodem jsou velké ztráty na bojišti a snaha vyhnout se další větší mobilizaci, která je velmi nepopulární.

Přesto Kreml každý měsíc nabírá kolem třiceti tisíc branců. Ty se buď snaží nalákat na odměny, nebo na propustku z vězení v případě kriminálníků. Na problémové hledání nových vojáků poukazuje podle Financial Times rostoucí jednorázový bonus pro nové příslušníky ozbrojených sil. V Belgorodské oblasti sousedící s Kurskou oblastí dostávali 800 tisíc rublů (192 tisíc korun), v říjnu už částka stoupla na tři miliony (720 tisíc korun). Průměrný plat v regionu činí 55 tisíc rublů (13 tisíc korun).

Jihokorejský analytik Go Mjong-hjun doplňuje, že pro Severní Koreu není žádný problém poslat vojáky do Ruska, protože tak chtěl Kim čong-un učinit už na začátku války.

Kromě peněz, potravin a pohonných hmot, o kterých se mluví jako o ruské protislužbě, tím severokorejský diktátor získá i lepší vyjednávací pozici a přístup k sofistikovanějším technologiím nebo i ruskému vesmírnému programu. Navíc si vysláním elitní jednotky zajistí Kim podporu Putina v případě konfliktu na Korejském poloostrově.

