Zčernalé maso v ukrajinských polích. Proč chce Rusko od Severní Koreje munici i lidi

Nejen Ukrajina, ale i Rusko má problémy s nedostatkem techniky, munice a lidí pro válku. Ačkoliv se hospodářství podřizuje válečným potřebám, zbrojovky nemají dost zaměstnanců, ztráty vojáků na frontě jsou obrovské a munici či rakety ruská armáda shání v Severní Koreji a Íránu.

Podle výzkumného projektu OSINT, který monitoruje i pomocí informátorů výzbroj okupantů, disponovalo Rusko před začátkem velké invaze na Ukrajinu v únoru 2022 více než šesti tisíci tanky. Ztratilo jich ve válce přes dva a půl. Obrovský úbytek pozemní techniky nejsou ruské továrny schopny rychle nahrazovat.

Rusové na Donbase pomalu postupují a po těžkých bojích získávají vesnice a města. Platí za to nejen vyplýtváním techniky a munice, ale i vysokou úmrtností vojáků. "Do vesnice Solodke Rusové naváželi každý týden dva kamiony plné čerstvých posil, aby jejich maso zčernalo v ukrajinských polích," napsal na sociální síti X český dobrovolník vystupující pod jménem Perun.

Podle Tomáše Řepy, experta brněnské Univerzity obrany, jsou Rusové schopni doplňovat své zásoby a lidi natolik, aby pokračovali v současném způsobu války - zdlouhavém dobývání Donbasu a ostřelování ukrajinských měst a infrastruktury.

"Rusko má určitě problémy se zbrojní kapacitou, protože kdyby ji nemělo, vedlo by válku ještě intenzivněji. Strategická iniciativa je teď na ruské straně a bude i v dalších několika měsících. Ale informace o tom, že zbraně nebo munice Rusku dochází, se objevují pravidelně. Už po půl roce od začátku invaze někdo tvrdil, že jim docházejí rakety Iskander. Ano, obtížně nahrazují vypotřebovanou munici, ale na styl, kterým vedou války, jim to zatím stačí," vysvětluje deníku Aktuálně.cz Tomáš Řepa.

Podle něj se nestane, že by nějaká klíčová zbraň Rusku v příštím půl roce úplně došla. "Pro Ukrajinu je dobrá zpráva v tom, že její poměr dělostřelecké munice vůči ruské je nyní zhruba jeden granát ku čtyřem. Na začátku roku to bylo jedna ku osmi a na některých úsecích fronty i jeden ku deseti. Domnívám se ale, že Ukrajinci vyrábějí lepší drony než Rusové a šancí pro ně je vysílání rojových dronů stále hlouběji do Ruska, aby zasahovaly strategické cíle," dodává vojenský expert.

Ukrajinské velení tvrdí, že velkým úspěchem je výroba a nasazení vodních dronů v Černém moři. Výsledkem je stažení části ruské černomořské flotily dále od ukrajinských vod a možnost vytvořit bezpečný koridor, kterým proplouvají ukrajinské nákladní lodě s obilím, kukuřicí a dalšími komoditami.

Šéf ukrajinské vojenské rozvědky HUR řekl podle serveru Euromaidan na nedávné poradě ukrajinských a západních důstojníků, že očekává pokračování války ještě v příštím roce, nejspíš do začátku roku 2026.

Tři země Rusku výrazně pomáhají strategickou iniciativu na frontě udržet. Čína mu dodává moderní technologie a zboží, které udržuje ruskou ekonomiku v chodu. Írán posílá drony Šahíd a balistické rakety. Severní Korea dodává dělostřeleckou munici sovětského typu, střely KN-23 a nyní je potvrzená už i přítomnost tisíců severokorejských vojáků na ruských základnách.

"Spojenectví Ruska, Íránu, Číny a Severní Koreje je důvodem k obavám nejen pro Ukrajinu, ale celý Západ," uvedlo americké analytické centrum pro mezinárodní politiku a bezpečnost Brookings.

Podle Tomáše Řepy je rostoucí severokorejská "angažovanost" ve válce velmi závažným faktorem, na který spojenci Ukrajiny dříve či později budou muset nějak reagovat. "KLDR má velký vojenský potenciál a nevíme přesně, co od severokorejských vojáků čekat. Myslím, že někteří z nich skončí na frontě. Ale pro Rusko mohou být důležití tím, že zaplní místo, odkud mohou Rusové stáhnout své vojáky na frontu na Ukrajině. Takže pro Kyjev je to každopádně špatná zpráva," uvádí Řepa.

Video: Ukrajina a Západ směřují k porážce, soudí Votápek