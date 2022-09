Vyhrajeme. Hrdá Oděsa vzdoruje válce, lidé se mezi opevněním snaží žít jako dřív

Na dvou známých architektonických dominantách ukrajinské Oděsy je válka vidět na první pohled, přestože je zatím nezasáhla žádná raketa nebo dělostřelecký granát.

Od našich zvláštních zpravodajů - Novobarokní budova divadla a opery je obležená pytli s pískem a nedaleké Potěmkinovy schody k pobřeží, které proslavil ve svém filmu Křižník Potěmkin režisér Sergej Ejzenštejn, jsou nepřístupné. Kolem nich jsou vojenské hlídky.

V jiných částech ale obyvatelé Oděsy vzdorují válce a bombardování tím, že se snaží pokračovat v normálním životě. Na Děribasovské ulici, plné kaváren, restaurací a klubů, je každý večer plno. V parcích se prodává zmrzlina, matky se procházejí s kočárky a jedna z místních obyvatelek prodává ukrajinské vlajky a jiné národní symboly. A šíří optimismus.

"Vyhrajeme, protože se nevzdáme," říká přesvědčeně. "Z Oděsy na začátku války odešlo mnoho lidí. Bylo tu hodně zhasnutých oken a prázdných bytů. Ale z jiných částí Ukrajiny zase lidé přišli. Zeptejte se třeba tady Alexandra Sergejeviče, ten se přistěhoval z Chersonu."

Jdeme tedy k Alexandru Sergejevičovi, staršímu pánovi, který má tričko s americkou vlajkou a v rozhovoru dává přednost angličtině před ruštinou. A hned nabízí vysvětlení: "V devadesátých letech jsem odjel za prací do Ameriky. Teď jsem se vrátil na penzi domů, chtěl jsem být zase s rodinou."

Měl ale velkou smůlu. Vrátil se do Chersonu a za dva týdny vypukla válka. "Nemohl jsem tam zůstat, protože kdyby se Rusové dozvěděli, že jsem roky žil v USA, tak mě budou považovat za špiona. Ve městě mnoho obyvatel Rusové zatkli, prostě zmizeli beze stopy a nikdo neví, kde jsou. V dubnu jsem se rozhodl utéct, a tak jsem teď tady v Oděse," vysvětluje Alexandr, který je podobně jako další optimistiu. "Nakonec vyhrajeme, i když to nějakou dobu potrvá. A zase se vrátím do Chersonu."

Z Oděsy míříme na jih do nedalekého Čornomorsku, odkud díky dohodě zprostředkované Tureckem zase vyplouvají nákladní lodě s ukrajinským obilím. Novináře ale v přístavu rádi nevidí. "Nezlobte se, rádi bychom vám něco řekli a nechali bychom vás i fotografovat, ale teď na to není vhodná doba. Ale nakládáme lodě, které potom vyplouvají. Zatím je všechno v pořádku," vyprovází nás jeden z manažerů z vrátnice.

Všude kolem silnice jsou billboardy, které Ukrajince přesvědčují, že vítězství bude jejich, že nepřítele a agresora porazí, že mají důvěřovat ukrajinským ozbrojeným silám. Občas se objeví i plakát s nápisem "děkujeme" a vlajkami zemí, které Ukrajině pomohly. Česko je mezi nimi.

Po silnici vedoucí od přístavu míjíme velké zásobníky, ve kterých v přístavu skladují obilí. A na benzinové pumpě se dáváme do řeči s mladíkem, který nám čerpá do auta naftu a nabízí umytí čelního skla. Jmenuje se Alex a je námořník.

"Vzal jsem tuto práci, protože pět měsíců nebyla žádná plavba, nebylo co dělat. A něco vydělávat musím. Teď ale mám šanci, že zase brzy vypluji," vysvětluje a říká, že vystudoval námořnickou školu.

Okolí Oděsy ale válce neuniklo. V oblasti zvané Zatoka jižně od města Rusové vybombardovali silniční a železniční most. Tím odřízli od zbytku Ukrajiny oblast mezi Oděsou a rumunskou hranicí. Všichni mířící na sever teď musí složitě a dlouho jezdit jinou trasou.

Zatoka bývala turistickou destinací na břehu Černého moře s řadou hotelů, restaurací a domů k pronájmu. Teď je tu liduprázdno a jediné, co slyšíme, jsou lidé, kteří likvidují sutiny ze svých vybombardovaných domů.