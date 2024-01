Úspěch bude, když Ukrajina udrží frontu, říká analytik. Současné sankce jsou fraška

"Vidět znamená vyhrát." Tak zní slogan českého spolku Skupina D, který vybírá peníze na deset tisíc takzvaných FPV dronů pro ukrajinskou armádu. Bezpečnostní analytik Milan Mikulecký, jeden z tvůrců sbírky, v rozhovoru pro Aktuálně.cz říká, že Kyjev drony potřebuje také proto, že jsou levné a dokážou zničit mnohonásobně dražší zbraňové systémy. Rusové mají podle něj nyní v produkci dronů převahu.

FPV drony umožňují operátorovi sledovat obraz snímaný kamerou dronu v reálném čase pomocí speciálních brýlí. Odtud slogan "vidět znamená vyhrát". Přispět na nákup těchto dronů mohou lidé přes web Skupiny D. Během několika dní se podařilo vybrat přes 18,7 milionu korun, za což je možné pořídit na 1870 dronů.

Název odkazuje na Zvláštní skupinu D založenou v roce 1941 československou exilovou vládou v Londýně. Její zpravodajští důstojníci vybírali a cvičili parašutisty k výsadku na území okupovaná nacistickým Německem. Mezi zakladatele spolku patří kromě Mikuleckého například Otakar Foltýn z Vojenské kanceláře prezidenta republiky, příslušník armádních aktivních záloh Jan Veverka nebo herec Ondřej Vetchý.

Mikulecký v minulosti působil jako poradce českých ministrů obrany. Posledních pět let pracuje jako bezpečnostní analytik ve Spojených arabských emirátech.

Jak se zrodil nápad na projekt Skupiny D, která vybírá peníze na nákup dronů pro Ukrajinu?

Jsme skupina lidí, která se zná řadu let, a kromě jiného nás spojuje snaha pomoci Ukrajině. Někteří z nás jsou v aktivní službě v české armádě nebo v jejích zálohách. Jsou mezi námi i lidé, kteří staví závodní drony a létají s nimi. Další skupinu tvoří lidé, již v rámci české bezpečnostní nebo neziskové komunity fyzicky působí na Ukrajině.

Vidíme, co má na frontě reálný přínos. Samozřejmě je tam potřeba těžká technika, kterou snad ještě Ukrajinci dostanou, ale to, co v posledních měsících skutečně dominuje, jsou právě FPV drony. Na začátku měli Ukrajinci výhodu a převahu v používání dronů, ale Rusové se poučili, a protože přecházejí na válečnou ekonomiku a počítají s dlouhou válkou, dokážou podle našich odhadů poslat na frontu zhruba třicet tisíc FPV dronů měsíčně. Ukrajinci maximálně deset tisíc.

Ten rozdíl je strašně znát. Rusové na jednoho pěšáka v zákopech postupně pošlou klidně tři drony. Tyto drony létají rychlostí přes 200 kilometrů v hodině a obrana proti nim je velice obtížná, nemáte šanci sestřelit ho svojí zbraní, rušičky nefungují, často je vojáci ani nezaregistrují, dokud již není pozdě. Bojovat za takové situace je velmi náročné na psychiku.

Hlásí se nám mnoho firem, které se chtějí na výrobě dronů podílet. Pro Česko je důležité, aby je dokázalo vyrábět, aby v nich bylo soběstačné. Nechci strašit, ale nevíme, jaká bude situace v dodávkách výrobků či komponent z Asie za tři nebo za pět let.

Jsou drony zbraň budoucích válek?

FPV drony jsou nepochybně přelomová zbraň. Nejpozději do dvou let podle mě v každém bojovém týmu bude vedle radistů, zdravotníků a dalších specialistů také odborník na ovládání a obsluhu tohoto typu dronů. Podívejte se, kolik stojí tank a kolik tyto drony, které tank mohou zlikvidovat. Dron stojí kolem dvanácti tisíc korun, moderní tank téměř čtyři sta milionů korun.

Naše drony válku na Ukrajině samy o sobě samozřejmě nevyhrají, ale je to něco, čím Česko může pomoci. Jako malá země nemůžeme ve velkém dodat protivzdušné systémy nebo těžkou techniku, protože sami žádnou nemáme, ale drony jsme schopni vyrobit a naučit je někoho efektivně používat.

Jestli je tato válka v něčem nová, tak v důležitosti a množství nasazených FPV dronů. Co se týká těch velkých dronů, na začátku války Ukrajinci úspěšně používali turecké stroje Bayraktar, ale to je zbraň do konfliktu nízké intenzity. Když s těmito stroji Rusové v prvních týdnech invaze nepočítali, tak proti nim byly účinné. Dnes už je životaschopnost Bayraktaru v blízkosti fronty velmi omezená.

Je momentální ruská převaha v dronech jedním z důvodů, proč ukrajinská protiofenziva zatím nebyla úspěšná? Hovoří se samozřejmě i o extrémně hustých ruských minových polích a absenci ukrajinské převahy ve vzduchu.

Aby měla loňská ukrajinská protiofenziva šanci uspět, musela by začít o půl roku dříve, než se nakonec stalo. Rusko mělo příliš mnoho času na přípravu obranných linií. Rusové válčí primitivně a brutálně, ale nejsou hloupí a učí se.

Hustota a rozsah zaminování jsou nepředstavitelné a překonávají vše, co jsme zatím zažili. Na vyčištění takových minových polí je potřeba úplně jiné ženijní techniky, než jsou tankové traly (zařízení na odstranění min - pozn. red.). Například výbušné odminovávače. Laicky je to zařízení, které vystřelí raketu, jež táhne hadici naplněnou plastickou trhavinou. Ta následně dokáže přivést k výbuchu miny ve velké ploše a v podmínkách současných ruských zaminovávacích postupů.

Už jste viděli naše video s Ondrou Vetchým o vlastenectví českého národa, který obrovsky pomáhá napadené Ukrajině, aby se měla čím bránit ruskému terorismu?



Za hudbu děkujeme Českému národnímu symfonickému orchestru. Za text zase Edovi Stehlíkovi 💛💙



👉https://t.co/aUimORuWZs pic.twitter.com/DU5TPCBBzc — Drony Nemesis (@DronyNemesis) January 6, 2024

Byla s protiofenzivou spojená nerealistická očekávání, že se Ukrajinci v řádu měsíců, nebo dokonce týdnů dostanou ke Krymu a Azovskému moři?

Ano, přesně tak. Nejen já jsem říkal, že ofenziva začíná pozdě a za úspěch budeme moci považovat, když Ukrajina udrží kontrolu nad stávající rozlohou svého území. Jakýkoliv postup směrem na východ by byl jen bonus navíc.

A co si myslíte dnes, že bude ukrajinský úspěch?

Pokud se po této zimě situace nezmění a fronta se neposune ve prospěch Ruska, bude to ukrajinský úspěch. Ukažte mi jedinou armádu na světě, která vede úspěšnou protiofenzivu za situace, kdy nemá vybojovanou vzdušnou nadvládu, kdy nemá buď technologickou, nebo početní převahu nad protivníkem.

Je potřeba několika věcí, aby mohli Ukrajinci osvobodit svou zem. Utahat Rusko, což znamená zavedení opravdu tvrdých ekonomických sankcí. Nezablokujeme Čínu obchodující s Ruskem, ale bylo by možné například odstřihnout ruské banky od systému SWIFT, který umožňuje mezinárodní platební styk. To by Rusko bolelo. Evropská unie od něj odstřihla sedm ruských bank, ale v Rusku jich jsou tři stovky. To nejsou sankce, to je fraška.

Dále by Ukrajina musela vybojovat alespoň lokální vzdušnou nadvládu v místě, kde podnikne protiofenzivu. A musí mít ženijní prostředky k překonání minových polí nebo ty transportní na překonání řeky Dněpr v jižní části fronty. To znamená velkokapacitní vznášedla nebo velké množství transportních vrtulníků.

V prosinci jsem hovořil s ukrajinským zbrojním expertem Mykolou Sirukem o tom, zda dodávky letounů F-16 mohou zásadně změnit situaci. Říkal, že ano, ale pokud jich Ukrajina dostane stovky, ne desítky…

Nejen to, není to jenom o počtu. F-16 fungují v rámci určitého systému. Pro jejich efektivní bojové nasazení musíte mít k dispozici tankovací letadla AWACS a dostatek přesné munice. Není to o tom, že Ukrajina dostane pár desítek F-16 a to jí vyhraje válku.

Významné by podle mě bylo, kdyby Německo dodalo Ukrajině střely dlouhého doletu Taurus. Kdyby šel ke dnu Kerčský most, tak to Rusům brutálně sníží schopnost zásobování vojsk na jižním úseku fronty. Zbyla by jim jen lodní doprava přes Azovské moře a i ta je zranitelná.

V reakci na zničení mostu by asi rozpoutali peklo v Kyjevě, Charkově, Lvově a dalších městech…

Myslíte, že bez toho ho nerozpoutají? Už moc nelze, aby způsob, jakým válku vedou, byl ještě bezohlednější. Neexistuje válečný zločin, kterého by se Rusové ve své válce proti Ukrajině nedopustili.

Video: Bílý dům se podle serveru Politico přiklání ke změně strategie na Ukrajině (4. 1. 2024)