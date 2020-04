USA zasáhne v zimě další vlna koronaviru a zřejmě bude ještě silnější, varuje expert

Spojené státy zasáhne příští zimu další vlna nákazy koronavirem, která by však mohla udeřit ještě silněji než ta stávající, protože zřejmě přijde na začátku chřipkové sezony. Podle agentury Reuters to v noci na středu prohlásil ředitel amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Robert Redfield.

"Je tu možnost, že útok viru na náš stát bude příští zimu ještě náročnější než ten, kterým jsme právě prošli," řekl Redfield. "Budeme tu mít zároveň epidemii chřipky a epidemii koronaviru ve stejnou dobu," dodal s tím, že takový scénář by dostal zdravotnický systém v zemi pod ještě větší nátlak, než jaký zažil v posledních týdnech.

USA jsou nejhůře zasaženou zemí na světě, v posledních dnech tam však klesá počet hospitalizovaných lidí a další podobné indikátory. To naznačuje, že by se země mohla nacházet za vrcholem epidemie.

Redfield však varuje, že by od sebe lidé měli nadále udržovat odstup a úřady by se měly připravit na možné obnovené šíření nákazy v příštích měsících.

Přísná ochranná opatření přijímaná jednotlivými státy mají podle ředitele CDC mamutí podíl na zpomalení průběhu epidemie. Pro obnovení ekonomického života v zemi je však potřeba výrazně zvýšit možnosti testovat lidi na koronavirus.

Potřeba by bylo také zřídit síť pracovníků, kteří by vyhledávali osoby, jež přišly nedávno do kontaktu s nově nakaženými. K tomu by však bylo nutné najmout až 300 tisíc lidí, kteří by se podle Redfielda mohli rekrutovat ze zaměstnanců federálního statistického úřadu či příslušníků Mírových sborů. Jedině tak bude možné znovu nastartovat hospodářství, jež kvůli pandemii silně utrpělo.

Redfield také řekl, že situaci "příliš nepomáhají" nedávné protesty proti ochranným opatřením, při nichž lidé požadovali "osvobození" svých států. Jejich snahy na Twitteru v některých případech podpořil i republikánský prezident Donald Trump.

Spojené státy evidují přes 825 tisíc lidí s koronavirem, z nichž asi 45 tisíc zemřelo.