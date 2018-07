USA provedou DNA testy u třech tisíc odebraných dětí. Chtějí je rychleji vrátit rodičům

před 34 minutami

Americké úřady nařídily provést testy DNA u zhruba třech tisíc dětí migrantů, které byly svým rodičům odebrány po nepovoleném překročení amerických hranic s Mexikem. Testování by podle úřadů mělo urychlit sloučení rozdělených rodin. Kritici se ale obávají, že vláda získané informace může v budoucnu využít k jejich sledování, napsal zpravodajský portál BBC. Podle amerického ministra zdravotnictví Alexe Azara jsou testy potřeba, aby byly děti svým rodičům navráceny v termínu stanoveném minulý týden kalifornským soudem. Podle soudního nařízení by měly děti ve věku do čtyř let být svým rodičům navráceny do 10. července, děti ve věku od pěti do 17 let pak do 26. července.