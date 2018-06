Smál se Hispáncům, vadili mu gayové. Strůjce Trumpovy migrační politiky je sám potomkem uprchlíků

Dvaatřicetiletý Stephen Miller se v minulosti podílel například i na zrušení programu pro dětské přistěhovalce DACA.

Washington - Snímky malých dětí odtržených od rodičů ho prý nechávají naprosto chladným. "Ve skutečnosti si pohled na fotky z hranic užívá. Je to zvrácený člověk. Je jako člen Waffen-SS," citoval společenský magazín Vanity Fair nejmenovaný zdroj blízký Bílému domu, který popisoval Stephena Millera, poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Miller ve své roli prosazoval politiku takzvané "nulové tolerance" pro migranty, kteří se chtějí nelegálně dostat do USA. Přísná pravidla vzbuzují v poslední době silnou kritiku. Důvodem je hlavně rozdělování rodin, kdy rodiče putují do vazby, zatímco jejich děti do internátní péče.

Trump sice dekretem z minulého týdne kritizované odebírání dětí zrušil, osud celé řady rodin uvázlých na hranicích je ale nadále nejistý. Je to právě Miller, který platí za jednoho z hlavních strůjců této imigrační praxe, kterou britská premiérka Theresa Mayová nazývá nelidskou a její kanadský protějšek Justin Trudeau neakceptovatelnou.

"Žádný národ nemůže uplatňovat politiku, na základě které by byly všechny společenské vrstvy imunní vůči imigračnímu právu. Hlavní myšlenkou je, aby se imigrační zákony nikomu nevyhnuly," obhajoval Stephen Miller tuto politiku.

Prarodiče prchali před židovským pogromem

Citace, ve které je dvaatřicetiletý Miller přirovnáván k jednotkám nacistické armády, je paradoxní. Sám je totiž zčásti Žid. Miller i jeho rodiče jsou sice rodilí Američané, jeho prarodiče ale prchli v roce 1903 z Ruského impéria (z části území dnešního Běloruska, pozn. red.) před židovskými pogromy. Tehdy se usadili v Pensylvánii.

Z jejich vnuka Millera se ale už během školních let stal člověk, který se striktně staví proti migraci do USA. "Jeho negativní pohledy na migraci začaly na střední škole a během let jen zesílily," řekl pro televizi CNN americký právník Adrian Kamira, který zná Millera ze studií.

Oba navštěvovali střední školu v Santa Monice. Právě v tomto kalifornském městě se Miller narodil.

Podle zpravodajského serveru Univision News, který také mluvil s několika jeho bývalými spolužáky, se Miller obklopoval pár přáteli, z nichž všichni byli běloši. Rád se posmíval Hispáncům a Asijcům, kteří nemluvili dobře anglicky.

Také si prý vedení školy stěžoval například na to, že pořádá festivaly, které oslavují rozmanitost kultur, nebo že jsou všechna školní oznámení vždy hlášena nejen v angličtině, ale i španělštině. Podle časopisu Newsweek mu údajně vadil také školní spolek LGBT komunity. Podle CNN se taktéž nechal slyšet, že jeho střední škola nebyla dost "patriotická".

Kamarád pravicového radikála

Protiimigračními názory se netajil ani na vysoké škole, Dukeově univerzitě. "Amerika bez své kultury je jako tělo bez duše. Přesto dnes mnoho mladých Američanů vnímá Ameriku pouze jako místo pro setkávání kultur různých národů. Musíme bránit naše dědictví," napsal například v roce 2006 ve sloupku univerzitních novin.

Na Dukeově univerzitě se prý také blízce přátelil s Richardem Spencerem, známým americkým rasistou, který v současné době řídí krajně pravicový think-tank Institut národní politiky. Organizace se otevřeně staví proti přistěhovalectví i multikulturalismu.

Dnes už může Miller své protiimigrantské postoje uplatňovat v praxi. Je jedním z těch lidí, kteří Trumpa obklopují už od prezidentské kampaně. Miller se k volebnímu týmu připojil v červenci 2016 jako poradce a později se specializoval hlavně na ekonomické otázky. Kromě toho je také častým autorem Trumpových projevů, například letošní Zprávy o stavu unie.

V Bílém domě si "notuje" hlavně s ministrem spravedlnosti Jeffem Sessionsem, který je taktéž zastáncem striktních migračních pravidel. Oba pojí blízký vztah. Ještě když Sessions působil ve funkci senátora, najal si Millera jako mluvčího.

Oba se podle listu The New York Times také často inspirují prací neziskových organizací, které se snaží potlačovat legální i nelegální migraci do USA.

Podílel se i na zrušení DACA

Stephen Miller v minulosti spolupracoval například na zrušení programu pro dětské přistěhovalce DACA. Program chránil okolo 800 tisíc mladých přistěhovalců, kteří se v USA ocitli jako děti. Minulý rok stál také za imigračním dekretem, který občanům šesti převážně muslimských zemí dočasně zakázal vstup do Spojených států.

Teď si ho zahraniční média všímají hlavně kvůli situaci s migranty, kteří utíkají do USA ze států Střední Ameriky. Trump na konci minulého týdne oznámil, že jeho vláda stále zadržuje 2053 dětí, které byly od rodičů-uprchlíků odebrány v rámci politiky "nulové tolerance".

Trump sice rozdělování rodin minulý týden zastavil, o pár dní později ale přišel ještě s dalším návrhem. USA by podle něj měly přistěhovalce, kteří nelegálně překročí hranice, vyhošťovat okamžitě, bez soudů.

Video: Prezident Trump ustoupil, zrušil kritizované odebírání dětských migrantů rodičům