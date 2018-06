"Nemůžu najít syna." Zoufalí migranti v USA hledají své děti, nemluvňatům pomůže i test DNA

Přes 2000 dětí se stále nevrátilo k rodičům, kteří nelegálně překročili hranici do USA.

Washington - Před týdnem americký prezident Donald Trump dekretem zrušil rozdělování rodin migrantů, kteří nelegálně vstoupili do Spojených států. Příběh více než dvou tisíc dětí odstřižených od rodičů ale stále nemá šťastný konec.

Dospělí putovali za nelegální překročení hranic do vazby, děti úřady umístily napříč celými USA do budov velkoskladů, zadržovacích cel nebo stanových měst. Další připadly do pěstounské péče.

"Vláda zná umístění všech dětí a pracuje na tom, aby se shledaly se svými rodinami," uvedlo v neděli v prohlášení americké ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb

Úřady ve stejný den oznámily, že 522 nezletilých se už k příbuzným úspěšně vrátilo. Podle agentury Reuters zůstává přesně 2 053 dětí nadále "sirotky". Podle americké televize CNN pracuje vláda také na vytvoření důkladnější databáze, díky které by se rodiny mohly snáze najít.

Současně se ozvalo také několik amerických soukromých klinik, které provádějí testy DNA, že jsou ochotny při hledání rodin pomoci. Některé z dětí jsou ještě nemluvňata. V minulých dnech se tak objevily pochybnosti o tom, jestli rodiče svoje miminko vůbec dokážou poznat.

Hlavní cíl? Najít syna

"Mým cílem teď je najít syna bez ohledu na to, co všechno to bude znamenat. Bez svého syna nejsem nic," citoval americký deník The New York Times osmačtyřicetiletého zemědělce Nelvina Hernándeze, který uprchl z Hondurasu. Měsíc strávil ve vězení ve Spojených státech. Policie ho propustila v sobotu a sdělila mu, že jeho sedmnáctiletý syn Noé se nachází v Chicagu. Nic víc ale neví.

To Digna Emerita Pérezová ze Salvadoru měla větší štěstí. Plakala, když zjistila, že její devítiletý syn a šestiletá dcera přebývají ve stejném městě, ve kterém byla měsíc držena za mřížemi za nelegální přechod hranic - v texaském El Pasu.

Právě v Texasu funguje řada provizorních zařízení pro ilegální migranty. Mimo jiné tu během několika dní vzniklo stanové městečko v obci Tornillo na západě státu. Dvaadvacet velkých stanů připomíná přístřeší, která stát zřizuje po přírodních katastrofách pro lidi bez střechy nad hlavou.

"Jediný výsledek toho je, že to ublížilo dětem," myslí si řídící pracovník v Tornillu, s nímž hovořili novináři z britského deníku The Guardian a který si přál zůstat v anonymitě. Rozdělování rodin vnímá jako "pitomé rozhodnutí, které se nemělo nikdy stát".

Ve stanovém městečku nyní bydlí 326 dětí, z toho bylo dvacet tři dětí odloučeno od rodičů. Ostatní přišly do USA samy. Podle mluvčího ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb Marka Webera se už tři děti vrátily k rodičům, další měly možnost příbuzné kontaktovat.

Jak píší reportéři listu The Guardian, děti tu mají k dispozici hračky, knihy i učebnice. Nechybí ani zdravotnický personál, soukromé sprchy a toalety. Chlapci ve volném čase hrají fotbal.

Lepší podmínky než za Obamy

Koneckonců dobrý stav detenčních center si v pondělí pochvaloval i Trump. Řekl, že jestli si něco z krize ohledně rozdělování rodin odnesl, pak fakt, že imigranti se podle něj nachází v lepších podmínkách než za jeho předchůdce Baracka Obamy. "Naše zařízení jsou čistší, lépe udržovaná a řízená," uvedl.

Minulý týden nicméně unikly na veřejnost záběry, na kterých jsou děti drženy v hrozných podmínkách v klecových kójích.

Trump současně v pondělí na adresu imigrační politiky prohlásil, že země potřebuje "hezký, jednoduchý a funkční systém".

Ve stejný den pak šéf celního a pohraničního úřadu Kevin McAleenan oznámil, že úřady dočasně přestaly trestně stíhat rodiče, kteří nelegálně překročili hranici s dětmi. Není ale jasné, jak dlouho bude toto nařízení platit a s čím přijde Trumpova administrativa poté.

Patovou situaci by mohl pomoct vyřešit také Kongres, který se má tuto středu znovu pokusit schválit návrh imigračního zákona.

