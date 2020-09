Uprchlický tábor Moria zachvátil požár. Příčina není jasná, úřady migranty evakuovaly

V přeplněném uprchlickém táboře Moria na řeckém ostrově Lesbos v noci propukl požár. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na místní hasiče, podle nichž v současné chvíli nejsou žádné oběti na životech, několik lidí však utrpělo lehčí zranění, když se nadýchali kouře. Příčina požáru dosud nebyla objasněna. Řecká vláda na ostrově vyhlásila stav nouze.

Podle šéfa sdružení místních hasičů "shořelo 99 procent tábora a požár stále pokračuje". Také fotoreportér agentury AFP uvedl, že je v plamenech téměř celý tábor, místní server Lesvospost uvádí, že shořely 3000 stanů, tisíce obytných kontejnerů, administrativní budovy v táboře i místní klinika. "Žadatelé o azyl utíkají po svých z tábora směrem k přístavu v Mytilini, ale blokují je vozidla pořádkových sil," uvedl fotoreportér AFP. Na silnici k přístavu se podle agentury nachází asi 500 lidí, zbytek obyvatel tábora se ukrývá v kopcích kolem tábora.

Místní policie uvedla, že migranti budou odvedeni do bezpečí. Podle svědka Reuters z místa odcházeli se svými kufry. S plameny bojuje nejméně 28 hasičů s devíti požárními vozy. Na místě jim také pomáhají dobrovolníci.

"Celý tábor je v plamenech. Všechno hoří. Lidé utíkají," napsala v noci na twitteru asociace Stand By Me Lesvos, která zprostředkovává kontakty mezi utečenci v táboře a místními obyvateli. Později uvedla, že se k ní donesly zprávy o tom, že někteří místní útočí na utíkající žadatele o azyl a brání jim ve vstupu do blízkých vesnic.

"Na ostrově Lesbos byl vyhlášen stav nouze," uvedl v televizi mluvčí vlády. Kabinet bude o situaci na ostrově jednat dnes ráno na mimořádném zasedání společně s náčelníkem generálního štábu.

Informace o možné příčině požáru se podle DPA různí. Někteří obyvatelé tábora hovořili o žhářství ostrovanů. Podle jiných zpráv požár založili migranti. Místní hasiči v prohlášení uvedli, že jim některé skupiny utečenců bránily ve vstupu do hořícího tábora.

Řecká agentura ANA uvádí, že požár založili někteří žadatelé o azyl, kteří dostali přikázáno uchýlit se do izolace, protože měli pozitivní test na koronavirus, nebo se pohybovali v blízkosti osoby, u niž se SARS-CoV-2 nedávno prokázal.

Tábor Moria, kde pobývá přes 12 000 lidí, a jeho kapacita je tak více než čtyřnásobně překročená, je často terčem kritiky humanitárních organizací. Minulý týden byla v zařízení zavedena karanténa, poté co se u jednoho žadatele o azyl prokázal koronavirus. Nákaza se tam od té doby potvrdila u dalších 35 lidí.

Všichni nově příchozí migranti na Lesbu, který se nachází v blízkosti Turecka, musejí od 1. března projít povinnou dvoutýdenní karanténou mimo tábory. Humanitární organizace varovaly, že kvůli nemožnosti dodržet v přeplněném zařízení hygienická pravidla se zřejmě počet infikovaných bude dál zvyšovat. Podle činitele místní policie se nyní kvůli požáru "všichni (utečenci) rozutekli a pozitivní případy se promíchaly s ostatními".

Požáry poháněné silným větrem podle Reuters propukly také na dvou dalších místech na Lesbu.

