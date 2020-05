Udělejme něco, naléhá zpěvák Klus, který podpořil pomoc dětem v řeckých táborech

Za nás je vše připraveno pro přijetí dětských uprchlíků z řeckých táborů, uvedly v pondělí dopoledne neziskové organizace, které dlouhodobě nabádají vládu k tomu, aby konečně učinila konkrétní kroky. Tentokrát se k nim připojil i zpěvák Tomáš Klus. "Děti, které přijmeme, neznamenají nebezpečí, to nebezpečí znamenají děti, které nepřijmeme," varoval.

K občanské iniciativě Češi pomáhají, která dlouhodobě naléhá na českou vládu, aby pomohla nezletilým ze Sýrie, Afghánistánu či Iráku žijícím ve velmi nevyhovujících podmínkách v řeckých uprchlických táborech, se připojil zpěvák Tomáš Klus, který se svou ženou Tamarou vychovává tři děti.

"Jak je možné, že řešíme to, jestli pomůžeme nějakým dětem? Mně je úplně jedno, jestli jsou z Íránu nebo třeba Afghánistánu. Mně to je úplně fuk, jsou to proboha děti," prohlásil Klus v pondělí dopoledne a kritizoval, jak se mnohdy veřejnost k tomuto tématu staví.

"Nejvíc nechutné mi přijde to, že se tady z dětí a lidí, kteří utíkají před válkou, dělá politický náboj. Chtěl bych tomu zabránit. Děti, které přijmeme, neznamenají nebezpečí. Nebezpečí znamenají děti, které nepřijmeme, protože podmínky, ve kterých je necháváme být, z nich můžou fanatiky, ze kterých máme strach, vychovat. Prosím, udělejme něco," naléhal Klus, který se chtěl jet původně do táborů podívat.

"Chtěl jsem si udělat vlastní názor. Ale pak jsem zjistil, že to nejde. První krok musí být, aby se o tom tady začalo mluvit a veřejnost začala být konfrontovaná nejen s informacemi různých populistů a výhrůžnými e-maily, ale aby v médiích vystupovali lidé, kteří v táborech byli nebo mají nějakou zkušenost. První věc je o tom vůbec mluvit," uvedl zpěvák.

Podle zástupce iniciativy Češi pomáhají Jaroslava Mika existuje síť organizací a odborníků, kteří chtějí pomáhat. "Všichni chtějí pomoci s integrací nezletilých do společnosti, takže ze strany občanských organizací jsme připraveni," řekl Miko s tím, že na tahu je vláda, zejména ministr vnitra Jan Hamáček. "Byli bychom rádi, kdyby pan Hamáček přistupoval k celé situaci férově. Bohužel, žádné oficiální jednání ze strany české vlády s řeckou vládou neproběhlo," dodal Miko.

Předseda ČSSD Jan Hamáček dlouhodobě pomoc odmítá, v minulosti argumentoval, že většina nezletilých jsou Afghánci a Pákistánci, kteří jsou starší 14 let. Ti by podle Hamáčka mohli představovat bezpečnostní riziko pro Česko. Zároveň odmítal kritiku, že by se choval nelidsky.

"Chci jasně říci, že nejsem žádné monstrum, které by odmítalo pomoci malým dětem bez doprovodu, které by byly v nějaké tíživé situaci. Nicméně podle všech informací, které máme, žádné takovéto děti se na řecké straně nenacházejí. Respektive pokud tam jsou, tak jsou součástí nějakého systému péče na řecké straně," tvrdil v minulosti.

Vládu v pondělí kritizoval také Martin Rozumek, ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům. Podle něj se k pomoci přihlásilo už deset zemí Evropské unie a některé už začaly pomáhat. "Myslím, ze ČR by se mohla připojit, máme za sebou velkou a velmi dobrou zkušenost s repatriací uprchlíků. Česká republika potřebuje udělat hlavně politický krok, sebrat odvahu a přiložit ruku k dílu."

Některé země už pomáhají, říká iniciativa

Iniciativa Češi pomáhají zatím naposledy vyzývala vládu k přijetí dětských uprchlíků, kteří jsou bez doprovodu dospělých, letos v dubnu. Tehdy napsala otevřený dopis adresovaný ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi.

"V této nelehké době, kdy se téměř celý svět ocitá v krizi kvůli pandemii, se více než dříve ukazuje, jakou sílu a jaký smysl může mít vzájemná pomoc a solidarita," stojí mimo jiné v psaní.

Stejně jako dnes Rozumek autoři dopisu uváděli, že několik zemí EU už s relokací dětí z uprchlických táborů začalo. "Zatím jde o 1600 dětí mladších čtrnácti let, případně starších dětí se zdravotními problémy. První skupinky přiletěly v minulých týdnech do Lucemburska a do Německa," upozornili a kritizovali český přístup.

"Diskuse v České republice už běží dva roky, ale žádná pomoc ze strany státu zatím nepřišla. V Česku jsou přitom připravené náhradní rodiny a celá síť organizací a dobrovolníků. Zároveň má Česká republika i dostatečné kapacity ve specializovaných zařízeních pro děti cizinců. Věříme, že by šlo tyto prostory využít k potřebné karanténě. Naše iniciativa má také od soukromého dárce zajištěné nemalé finanční prostředky na realizaci přijetí dětí. Ze strany vedení státu by tedy šlo především o projev dobré vůle, gesto solidarity," uvedli v dopise, přičemž je podpořily organizace Amnesty International a Organizace pro pomoc uprchlíkům.

Největší přehled o rodinách, které chtějí pomoci, má občanská iniciativa Češi pomáhají a její předseda Jaromír Miko. Ten vytrvale prosí vládu, aby ukázala gesto solidarity. Argumentuje například tím, že v Česku jsou rodiny, které by se o děti postaraly.

"My jsme zcela připraveni, a to doslova od A do Z. Tedy od příjezdu nezletilých do Česka až po rozmístění do rodin. Máme seznam dvou stovek rodin, které nabídly pomoc. Z nich bychom vybrali ty nejvhodnější, upřednostnili bychom zřejmě rodiny, kde už teď mají dítě třeba z Iráku nebo Afghánistánu a děti z táborů by přišly do podobného kulturního prostředí," prohlásil loni v listopadu.

Je to humanitární krize, lidé jsou unavení, žijí v odpadcích. Je tam 30 sprch pro 19 tisíc lidí, musí tam propuknout epidemie, líčí Hana Pospíšilová.

Hamáček: Nejsou to malí sirotci

Předseda ČSSD Jan Hamáček však dlouhodobě zpochybňuje to, že by do Česka opravdu přišly malé děti. Podle něj by šlo spíše o chlapce v teenagerském věku. A v tom vidí riziko.

"Podle našich statistik je opravdu v Řecku přes 4000 nezletilých, tzn. mladších 18 let bez doprovodu, nicméně dvě třetiny z nich jsou Afghánci a Pákistánci, 93 procent z nich je starších 14 let a 94 procent z nich jsou chlapci. Ten typický nezletilý bez doprovodu je Afghánec nebo Pákistánec starší 14 let, což rozhodně nesplňuje definici malého syrského opuštěného sirotka. Příchod takovýchto mladistvých by byl pro naši zemi bezpečnostním rizikem, což nepřipustím," uvedl už dříve Hamáček.

Když se ho deník Aktuálně.cz ptal na jeho stanovisko letos v dubnu, bylo z jeho slov patrné, že svůj pohled nijak nezměnil a trvá na svých slovech z minulosti.

Varianta, že se několik dětí z řeckých táborů skutečně ocitne v Česku, se tak zatím jeví jako málo pravděpodobná. Premiér Andrej Babiš (ANO) dává dlouhodobě najevo, že pomoc uprchlíkům v této formě nepodporuje, a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) opakovaně tvrdí, že pomoc není z různých důvodů minimálně prozatím možná. A to i přesto, že Češi pomáhají i některé další organizace upozorňují, že by Česko pomoc zvládlo - mimo jiné i díky rodinám, které nabízejí, že se o děti postarají.