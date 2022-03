Mapa: Z Ukrajiny už uteklo 3,5 milionu lidí, více než polovina z nich do Polska

Okupace a agrese ruských vojsk vyhání lidi z Ukrajiny, převážně ženy a děti, ze svých domovů. Většina jich míří na západ do střední Evropy. Hlavní cílovou zemí je sousední Polsko, míří tam většina uprchlíků. Dosud jich do země vstoupily přes dva miliony. Ačkoli se předpokládá, že většina zůstává v Polsku, někteří pokračují dál do jiných evropských států.

Dále pak lidé z Ukrajiny nejčastěji hledají bezpečí v Rumunsku, které podle OSN přijalo dosud přes 535 tisíc uprchlíků. Následují Moldavsko s 365 tisíci lidí a Maďarsko se 312 tisíci. Přes 230 tisíc lidí z Ukrajiny podle údaje OSN uprchlo také do Ruska. A jen zhruba 3700 do Běloruska.

Hranice Slovenska od začátku bojů překročilo podle tamního ministerstva vnitra dosud na čtvrt milionu uprchlíků, o status dočasného útočiště v zemi požádalo zhruba 45 tisíc z nich. Mnoho ukrajinských běženců po příchodu na Slovensko však pokračuje do dalších evropských zemí.

"Momentálně jsme tranzitní zemí. Ukrajinští občané jdou do dalších zemí, do Česka, do Německa, zřejmě za vidinou lepšího života. Kvalita života je v těchto zemích vyšší," řekl slovenský premiér Eduard Heger.

V Česku se podle nedělního prohlášení ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) registrovalo asi 200 tisíc ukrajinských běženců, podle odhadů jich však celkově přicestovalo už 270 tisíc. Rakušan dodal, že Česko balancuje na hraně svých kapacit.

Do Německa uteklo před válkou na Ukrajině podle pondělního oznámení ministerstva vnitra nejméně 225 tisíc uprchlíků. Úřad současně upozornil, že skutečné počty běženců v Německu budou vyšší, neboť oficiální bilance vychází ze záznamů policie. O ochranu před válkou požádalo asi 7000 uprchlíků v Rakousku. Podle ministerstva vnitra už do země dorazilo 150 tisíc Ukrajinců, většina z nich však cestuje do jiných zemí.

Ve Velké Británii se dosud zhruba 150 tisíc domácností přihlásilo do vládního systému, pomocí něhož mohou lidé nabízet ubytování pro uprchlíky. Británie, která není členem EU, požaduje po ukrajinských občanech platné vízum, proto je pro ně vstup do země složitější. Ukrajinci míří i do dalších zemí. Například do Itálie jich přišlo zhruba 54 tisíc, do Francie pak 20 tisíc a v Irsku jich je kolem 10 tisíc.