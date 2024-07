"Děsivé rojení stovek dronů." Jedna věc může změnit pravidla boje na Ukrajině

Ukrajinští vývojáři pracují na revoluční technologii, která by mohla změnit pravidla boje. Roje bezpilotních letounů by pomocí připravovaného systému Styx v budoucnosti měla řídit umělá inteligence. Tu vojáci okupované země již využívají při útocích za hranicemi Ruska.

Ukrajinští vývojáři se při programování dronů zaměřují na několik funkcí, pomocí nichž bezpilotní letouny na bojišti od začátku války armádě pomáhají. Zdokonalují například vizuální systémy, díky kterým stroje dokážou identifikovat cíle nebo umožňují vojákům mapovat terén a lépe se orientovat na bojišti. Složitější programy, do jejichž vývoje nyní startupové společnosti investují, by však brzy měly umožnit bezpilotním letounům operovat ve větších skupinách.

Armáda okupované země dosud nemohla na bojiště posílat větší roje dronů. "Kdyby měl jeden lidský pilot ovládat větší skupinu současně, prostě by to nefungovalo," vysvětluje agentuře Reuters generální ředitel technologické společnosti Swarmer Serhij Kuprijenko.

Firma, za níž stojí, vyvíjí program, který dokáže pomocí sítě propojit více bezpilotních letounů tak, aby mohly automatizovaně létat a útočit ve skupinách. "Tomuto stylu boje přezdíváme 'rojení'. Je to schopnost skupinové koordinace, okamžité společné reakce a adaptace na změny na bojišti na základě společného robotického vnímání," říká Kuprijenko. Voják by při jeho využití do ovládání roje zasahoval pouze v případě, že by bylo potřeba schválit případný útok na cíl.

Swarmer je jednou z více než 200 technologických společností, které vznikly od doby, kdy Rusko v roce 2022 zahájilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu. Součástí jejího týmu jsou odborníci z IT odvětví, kteří se věnují vývoji s cílem pomoci Kyjevu čelit nepříteli.

Systém společnosti nazvaný Styx bude schopný řídit roje průzkumných a útočných dronů různých velikostí. Každý letoun by měl podle Kuprijenka na základě umělé inteligence zvládnout plánovat své vlastní pohyby a předpovědět chování ostatních strojů ve skupině. Automatizace má navíc pomoci chránit lidské piloty, kteří nyní operují blízko frontové linie a jsou tak hlavním cílem nepřátelské palby.

"K vaší pozici se blížilo 25 dronů a vy jste je všechny zasáhli. To byl jeden příběh. A jiný příběh je, když zasáhnete první bezpilotní letoun a každý další jen změní trajektorii a zaútočí na vás z různých stran. To je to, co dělá 'rojení' tak mocným a zároveň děsivým," říká šéf vývojářů a dodává, že zatímco lidští piloti mají problémy s provozem více než pěti dronů současně, umělá inteligence jich bude schopna ovládat stovky.

Technologie Swarmeru je stále ve vývoji a v bojích na Ukrajině ji dosud armáda využila pouze experimentálně. Ve válce mezi Moskvou a Kyjevem ji však úplná premiéra nečeká. Software již ovládá například skupiny dálkových dronů, které útočí na vojenská zařízení a ropné rafinerie za ruskými hranicemi. Podle zdroje agentury Reuters tyto operace někdy zahrnují roj zhruba dvaceti bezpilotních letounů.

Ty hlavní drony nejprve přiletí k cíli, aby ostatní letouny navedly na místo, které mají zničit nebo kde mají rozptýlit protivzdušnou obranu nepřítele. I tady na umělou inteligenci dohlíží člověk, který pomáhá identifikovat cíle nebo hrozby a plánovat možné trasy.

Je stále naléhavější, aby byly bezpilotní letouny, které se dokážou v prostoru samostatně orientovat, vybaveny umělou inteligencí. Obě strany konfliktu totiž využívají elektronické systémy, které ruší signál mezi piloty a drony. Voják, který ovládá bezpilotní letoun, tak často přijde o obrazový přenos z kamery stroje.

"V hloubi duše to cítím." Ruský propagandista šokoval předpovědí, jak skončí válka (celý článek s videem zde)