Jiný Blažek: nejlepší ministr spravedlnosti, který ctí dohody. A zvědavý bavič

Na jednoho z nejbližších spojenců premiéra Petra Fialy v ODS a už bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, o kterém se dnes mluví především v souvislosti s bitcoinovou aférou, vzpomínají rozličné osobnosti nejen z politiky, které s ním měly v průběhu mnoha let co do činění.

Pavel Blažek: v Brně se mu jeden čas neřeklo jinak než Don Pablo. Měl pověst téměř všemocného politika, bez jehož souhlasu se nestane nic podstatného. Dvakrát byl ministrem spravedlnosti. Nakonec musel rezignovat kvůli kauze, jejíž pozadí a souvislosti řeší snad úplně každý, komu není politika a osud této země lhostejný.

"Řídil brněnskou politiku, někdy přímo jako radní, někdy nepřímo taháním za nitky. Ty kauzy, které se kolem něho dějí, se nám nezdají. Jen - což je ale nakonec to jediné důležité - se nikdy neukázalo, že by tyto aféry měly trestněprávní rovinu. A to kolem něho krouží policie dobře přes deset let trvale. O důvodech, proč tomu tak je, můžeme spekulovat, jsou v zásadě dva - buď je to vše legální, nebo má natolik dlouhé prsty, že i dovnitř policie a státních zastupitelství dosáhne."

To o něm napsal brněnský politik a aktivista Matěj Hollan na sklonku roku 2021 - tedy v čase, kdy vznikala vláda Petra Fialy. Celkem dost lidí se tehdy podivovalo, že Fiala navrhoval Blažka na post ministra spravedlnosti. Jako by nevěděli, že nebýt něj, Fiala tou dobou skoro jistě vládu neskládal. Jak už Aktuálně.cz připomnělo dříve, byl to totiž právě Blažek, kdo Fialu coby příštího předsedu pro ODS v čase její největší krize po pádu vlády Petra Nečase vymyslel.

Podle Hollana si Fiala, když po minulých volbách sestavoval vládu, musel být stoprocentně jistý, že Blažek je čistý. "Jeho kauzy musí znát nazpaměť. Nebo hraje gambl se smrtí, protože pokud policie nakonec Blažka obviní, končí. Jako premiér neustojí, že se zaručil za člověka, o kterém všichni kolem říkají, že je všechno, jen ne pan Čistý. Není to jak u běžného člena vlády, nad kterým si může premiér umýt ruce. Blažek a Fiala jsou jako siamská dvojčata."

Nakonec i tak ve vládě skončil předčasně. V tomto textu ponecháme stranou vše, co se nějak týká bitcoinové kauzy včetně pravděpodobné naivity a trestuhodné lehkomyslnosti Blažka. Nebudeme se vracet ani k tomu, jak se o něm psalo v souvislosti s tím, že měl kdysi ovlivňovat prodeje pozemků v Brně, nebo že se pohyboval v bezprostřední blízkosti brněnské bytové kauzy a že se měl o ni zajímat i coby ministr tím, že údajně vytvářel nátlak na žalobce.

Protentokrát se nebudeme pozastavovat ani nad jeho památnou šlamastykou, která spočívala v tom, že se nějaký čas zdržoval ve stejné hospodě jako Martin Nejedlý, poradce bývalého prezidenta Miloše Zemana. Prý kvůli tomu, že zrovna pršelo.

"Nejempatičtější ministr současné vlády"

Existují totiž také svědectví, která nasvěcují Blažkův obraz i v jiných tónech. Třeba coby jednoho z nejlepších ministrů spravedlnosti po roce 1989. "S Blažkem jsem úzce spolupracoval přes tři roky. Když na ministerstvo nastupoval, obávali jsme se, jak bude postupovat. Blažek je advokát a jeho žena exekutorka," uvedl v rozhovoru pro Aktuálně.cz Daniel Hůle ze spolku Člověk v tísni.

"Na začátku roku 2022 jsme se tak s Blažkem setkali a probrali s ním klíčová témata," pokračuje Hůle. S tím, že šlo o insolvence, odměny advokátů, odměny exekutorů, atd. "Nakonec jsme se dohodli na spolupráci. Například v otázce novely odměn advokátů se Blažkovi podařilo dojednat dobrý kompromis mezi požadavky České advokátní komory a námi. Zajímavé bylo, že jak my, tak advokáti výslednou dohodu považovali za dobrý kompromis."

"Jinou kapitolou," dodává Hůle, "byl požadavek exekutorů na razantní nárůst jejich odměn. Zde se kompromis najít nepodařilo, a tak Blažek vyhlášku o odměnách exekutorů nechal být."

Blažka podle něj dobře ilustruje následující historka. "Před dvěma lety, v květnu 2023, uplynulo deset let od zrušení přísudkové vyhlášky Ústavním soudem. Přísudková vyhláška od roku 2001 nemravně navýšila odměny advokátů a po různých pokusech jsme se rozhodli ji napadnout i u Ústavního soudu. Chtěli jsme proto desetileté výročí tohoto úspěchu s kolegy advokáty a dalšími oslavit v restauraci na Žižkově. Když za námi přišel kolega Černý, ptal se nás, zda jsme si toho ministra spravedlnosti objednali na oslavu. Nechápal jsem a taky jsem se šel podívat ven, kde skutečně pokuřoval ministr Blažek v družném hovoru s omšelým pánem, který byl dříve vyhlášeným kuchařem."

Hůle se tedy Blažka zeptal, zda se k nim nechce připojit přesto, že právě slavili snížení odměn advokátů. "Blažek kývl a jen mě varoval: 'Tož Dane, já su strašně upovídaný.' Je skvělý společník, v družném hovoru jsme zůstali až do zavíračky a pak chtěl ještě pokračovat dál, ale my jsme už museli jet domů. Kdyby nás tam zahlédl někdo z exekutorského stavu, nikdo by mu nevysvětlil, že jsme se tam setkali opravdu náhodou a že jsme tam nekuli pikle proti exekutorům, protože v té době jsme zrovna intenzivně o úpravách exekutorského tarifu jednali."

Podobných historek, i když ne takto bizarních, má dle svých slov s Blažkem celou řadu. A jak zjistíme později, není v této zemi jediný - ba naopak.

Na otázku, jak hodnotí Blažka jako ministra spravedlnosti, reaguje těmito slovy: "Zcela vážně bych ho ohodnotil jako sociálně nejempatičtějšího ministra stávající vlády, který vždy dodržel dohodu, kterou jsme uzavřeli. Vždy byl ochotný se setkat a hledat řešení vzniklého problému. Spolu s ministrem Pelikánem bych jej zařadil mezi nejlepší ministry spravedlnosti vůbec."

Obdobně ho coby ministra spravedlnosti hodnotí zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. I ona si pochvaluje, že s Blažkem byla spolupráce na styčných agendách vždy vstřícná a konstruktivní. "Porozuměl tomu, proč a jak je důležité usilovat o redefinici trestného činu znásilnění, a dal nám velkou podporu také při přípravě a předložení zákona o domácím násilí," říká Laurenčíková pro Aktuálně.cz.

A dodává: "Souhlasil se všemi změnami, jež se legislativně týkaly důslednější ochrany dětí před násilím, jako byla novela občanského zákoníku, která zakotvuje nepřijatelnost fyzických trestů a jiného ponižujícího zacházení s dětmi do české legislativy, ale také Lex Anička a tzv. dětský certifikát."

Bavič i oceňovaný vyjednavač

Cenné je i svědectví poslankyně Starostů a nezávislých Barbory Urbanové, která na sebe v posledních letech upozornila mimo jiné tím, že hájí oběti domácího a sexualizovaného násilí. "Kdyby se mě někdo před čtyřmi lety zeptal, jaký mám názor na Pavla Blažka, řekla bych, že ho znám jako baviče. A nevěřila bych, že ještě někdy bude ministr. Kdyby se mě někdo zeptal na začátku naší vlády, řekla bych, že to znamená, že se v mnohých ohledech nic nezmění. Kdyby se mě někdo zeptal před měsícem, řekla bych, že to byl Pavel Blažek, kdo mě naučil, že nemám věci a lidi vnímat černobíle," řekla Urbanová pro Aktuálně.cz.

3:47 Premiér Petr Fiala odpovídal 3. června 2025 na dotaz Aktuálně.cz, zda nemá podíl na tom, co se děje ohledně Pavla Blažka, jestliže stál vždy za ním. | Video: Radek Bartoníček

Podle jejích slov to byl totiž právě Blažek, kdo byl nejen ochoten vyslechnout jiný názor, ale považoval to dokonce za svou povinnost. "Myslím, že jeho umění mluvit s lidmi je dáno tím, že je zvědavý - proč si něco myslíte, co vás k tomu vede. On se na to ptá a doopravdy se o to zajímá. Diskutuje o tom, ale bez toho, že by vám ten svůj pohled nutil, vytvářel ve vás pocit, že jste kvůli tomu ten špatný a máte se za něco stydět."

Urbanová má za smutné, do jaké míry je právě tato věc v české politice ojedinělá. A zdůrazňuje, že si něčeho tak normálního, co považuje nejen ona za základ vyspělé debaty, tolik váží. A dodává, že to něco vypovídá spíše o ostatních než o Blažkovi samotném.

"Byl to Pavel Blažek, díky kterému se některé dobré věci udělaly ve vztahu s bojem s domácím i sexualizovaným násilím - on tomu aktivně pomohl, nejenže tomu nebránil. A znamenalo to pro něj taky perné chvíle," upozorňuje Urbanová. Prý si to bude pamatovat vždycky.

Pokud jde o aktuální bitcoinovou kauzu, v jejímž středu Blažek figuruje, je si Urbanová podle svých slov vědoma, že určitý výčet dobrých kroků nevykompenzuje chyby, jichž se dopustil a které se v posledních týdnech tolik zmiňují. "Což je pravda - nevykompenzuje. Neznamená to ale, že je fér na ty dobré věci zapomenout. A tak vás prosím, pokud ho někdy budete soudit, suďte, je to fér, je to třeba. Jsou věci, které pochopitelné a odpustitelné - nejen z politického hlediska - nejsou. Fér je ale i říct, že v něčem tu dobrou práci udělal."