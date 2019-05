Ukrajina obnovila dodávky ropy ropovodem Družba do Evropy

Ukrajinský provozovatel ropovodů Ukrtransnafta obnovil transfer ropy k evropským klientům ropovodem Družba. Oznámila to agentura Reuters s odvoláním na prohlášení společnosti. Dodávky ropovodem, kterým teče ropa i do České republiky, byly přerušené koncem dubna kvůli znečištění ropy organickým chloridem, který může poškodit rafinerie.

Ropovod Družba z Ruska se v Bělorusku rozděluje na dvě větve - severní vede do Polska a Německa, jižní pak přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Kapacita ropovodu činí až jeden milion barelů ropy denně, což je zhruba jedno procento globální poptávky.

"Ve 14:35 (13:35 SELČ) Ukrtransnafta obnovila přepravu ropy k evropským zákazníkům prostřednictvím ropovodu Družba," uvádí se v prohlášení. Podle firmy k tomu přispěli odborníci z maďarské ropné firmy MOL. Ti provedli dodatečné analýzy ropy, která je v současnosti v potrubí, a potvrdili, že jsou připraveni ji přijmout.

Český ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček v pátek uvedl, že ruská ropa pro rafinerii v Litvínově přiteče do ČR zřejmě kolem 20. až 22. května místo původně očekávaného 15. května. Za zpoždění mohou technické problémy. Vláda tak s největší pravděpodobností bude jednat o další zápůjčce ropy ze státních rezerv pro Unipetrol, provozovatele rafinerie.

Podle analytika společnosti ENA Jiřího Gavora teče ropa ropovodem Družba do Česka tři až pět dnů. Obnovení dodávek do do Česka však závisí i na dalších faktorech.

S výpadky dodávek prostřednictvím ropovodu Družba jsou už z minulosti zkušenosti, zejména z 90. let.

Přerušení dodávek mělo nejrůznější příčiny - od požadavku tehdejšího Sovětského svazu na platbu ve volně směnitelné měně přes spory mezi Ruskem a Ukrajinou o výši tranzitních poplatků až po zaplněné české zásobníky. Potíže s dodávkami občas působilo i počasí. Ke kontaminaci ropy ale v Rusku dochází zřídka. Podle obchodníků se vyšší podíl organického chloridu objevil v ruské ropě zhruba před deseti lety, avšak znečištění bylo mnohem nižší.

Organické chloridy jsou sloučeniny používané v ke zvýšení těžby z ropných polí a ke zrychlení toku ropy. Sloučeniny je ale potřeba před vstupem do ropovodu odstranit, protože mimo jiné způsobují korozi a při vysokých teplotách mohou vytvářet jedovatý chlór.