před 1 hodinou

Z Běloruska již začala proudit čistá ruská ropa na Ukrajinu, uvedl to v pondělí ukrajinský provozovatel ropovodů Ukrtransnafta. Dodal, že je připraven obnovit tranzit ruské ropy do Evropské unie poté, co byly dodávky přerušeny kvůli kontaminaci ropovodu Družba.

Do ropovodu, kterým teče ropa i do České republiky, se minulý měsíc dostala ropa znečištěná organickým chloridem. Ten může poškodit rafinerie. Země napojené na Družbu proto dovoz prostřednictvím tohoto ropovodu zastavily. Předseda české Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr minulý týden uvedl, že čistá ruská ropa by do České republiky mohla dorazit kolem 15. května. Do rafinerie českého petrochemického holdingu Unipetrol v Litvínově od středy teče ropa ze státních hmotných rezerv. Evropa zaškrcuje odběr znečištěné ruské ropy. Průmysl je ohrožen, hrozí dražší benzin číst článek