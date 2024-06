Ukrajinci našli slabé místo Ruska. Pro Putina to může mít dalekosáhlé následky

Balíček vojenské podpory pro Ukrajinu ve výši 61 miliard dolarů, který Američané schválili v dubnu po šestiměsíčním zpoždění, začal armádě okupované země přinášet výsledky. Využití balistických střel ATACMS, schopných zasáhnout cíl na vzdálenost až 300 kilometrů, umožnilo Kyjevu významně udeřit na okupovaný Krym. Ten má být podle odborníků jednou z aktuálně největších slabin Ruska.

Podle zdrojů časopisu The Economist začala Ukrajina účinně využívat nové vojenské zásoby, aby nepřítele zasáhla na nejslabších místech. Navzdory zachování některých omezení pro využití amerických zbraní na území Ruska povolila administrativa amerického prezidenta Joea Bidena použití raket ATACMS na nelegálně anektovaném Krymu. Ukrajinci se tak nemusí držet zpátky, A zdá se, že toho využívají, zpráv o více či méně úspěšných útocích na ostrov v posledních týdnech přibývá.

Strategický význam poloostrova pro Rusko vyzdvihl bývalý důstojník armády Spojených států Ben Hodges. Kreml podle něj značně investoval do vybudování tamní vojenské infrastruktury. Ta je nyní i vlivem americké pomoci v ohrožení.

Britský akademik a historik zaměřující se na zahraniční politiku Sir Lawrence Freedman podotýká, že rozsáhlá obojživelná operace, tedy útok ve spolupráci pozemních jednotek a námořnictva, není na Krymu proveditelná. Zranitelné cíle na poloostrově z něj však činí slabé místo Ruska, píše The Economist.

Problém pro Putina

Ukrajina se nyní snaží Krym izolovat, aby zkomplikovala logistiku poloostrova, což by mělo vést k vytlačení ruského letectva a námořnictva z oblasti jižní Ukrajiny. Úspěch této strategie by mohl být patrný letos v létě, pokud se ruští turisté, kteří obvykle míří do krymských letovisek, rozhodnou tyto destinace nenavštívit. To by pro administrativu prezidenta Vladimira Putina znamenal politický problém přesahující vojenský význam Krymu - v očích většiny Rusů je totiž poloostrov již nenávratnou součástí Ruska.

Rozšířený ukrajinský arzenál, který mimo britských a francouzských řízených střel Storm Shadow a SCALP doplnily i americké střely ATACMS, má na ruskou obranu značný vliv. Systematické útoky již vytlačily většinu ruské černomořské flotily z Krymu, degradovaly protivzdušnou obranu a zaměřily se na klíčové letecké základny.

Podle Hodgese se na poloostrově nemají ruské jednotky před ukrajinskou ofenzivou kam ukrýt. Díky satelitnímu a leteckému průzkumu ze strany spojenců Severoatlantické aliance a místních informátorů má mít Kyjev komplexní informace o jejich pohybu. Hodges je navíc přesvědčený o tom, že armáda válkou sužované země čeká na správný čas, kdy opět zasáhnout Kerčský most.

Zřejmě proto, aby se logistika na poloostrově případně nezastavila, začaly ruské úřady v minulém roce s výstavbou nové železnice. Ta má vést přes Ruskem okupovaná území na Ukrajině a propojit poloostrov Krym s Rostovem na Donu v jižní části Ruska. Podle mluvčího námořnictva Dmytra Pletenčuka je projekt důkazem, že si Rusko uvědomuje zranitelnost Kerčského mostu.

Rusko Krym s velkou slávou zabralo v roce 2014. Poloostrov se tak stal symbolem kremelské agrese a předzvěstí plnohodnotné invaze o 8 let později. "Krym se změnil z prestižního projektu na zátěž pro ruské zdroje," uzavřel pro The Economist Ben Barry z Mezinárodního institutu pro strategická studia.

