Vyhýbají se válce a za to může přijít "trest". Tohle Ukrajince brzdí, varuje Šír

Ukrajinci, kteří stojí proti mnohonásobné přesile ruských vojáků, se začínají potýkat s nedostatkem mužů schopných boje. Od začátku ruské invaze tvořili páteř armády hlavně čtyřicátníci, tedy starší muži a vojáci, a podle politologa z FSV UK Jana Šíra i skuteční patrioti. "Ti, co měli vůli bojovat, už na frontě jsou. Teď musí Ukrajinci verbovat i ty, co bojovat nutně nechtěli," říká ve Spotlightu.

Ukrajinské velení se pro doplnění bojeschopných mužů na frontě rozhodlo snížit věkovou hranici pro odvod do armády z 27 let na 25 let, nicméně podle expertů to zatím velký efekt na počty vojáků nemělo. "Vzhledem k tomu, že Ukrajinci nemají kde brát, tak už berou i ty, kteří z toho nadšení nejsou. To samozřejmě vede k pnutí," vysvětluje expert.

Jedním z důvodů, proč Ukrajině chybí branci, je podle Šíra i fakt, že se velké množství mužů odvodu do armády velice úspěšně vyhýbá a stát nemá mnoho pravomocí na to, aby jejich vojenskou službu vymáhal. Šír navíc poukazuje i na fakt, že pokud se stát v mnoha případech rozhodne k vymáhání vojenské služby, musí se uchýlit k tvrdším represím. "Může jim být znemožněno provádět některé majetkové operace, což je zásah do občanských práv a svobod," vyjmenovává různé 'páky', které ukrajinská vláda má.

Na nedostatek odvedenců do armády si na rozdíl od Ukrajinců nemohou stěžovat Rusové, kteří podle Jana Šíra stále dokazují světu, že živá síla je jejich stálou předností. "Rusové v tom mají převahu. Pojí se s tím odlišná strategická kultura, odlišná míra a úcta k lidskému životu. To znamená, že to není něco, co by třeba ty velitele, kteří ty vojáky posílají na zteč, potažmo na smrt, nějakým výrazným způsobem trápilo," popisuje expert fakta, která charakterizují ruský styl boje už dlouhá desetiletí.

Zároveň Rusové podle Šíra odvody do armády chytře řeší i národnostní otázku uvnitř Ruska. Aniž by to ohrožovalo stabilitu velkých měst, nabírají do ní muže zejména z východních zemí federace. "Soustředí se na to, aby nabírali menšiny a oslabují tak národnostní element neruských národů," uzavírá Šír.

