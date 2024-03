Do ukrajinské armády se hlásí stále více žen. Zůstaneme i po válce, říkají odhodlaně

V ukrajinské armádě nyní slouží asi 65 tisíc žen, což je zhruba o 30 procent více než na začátku války před dvěma lety, uvedl deník The New York Times. Asi 4000 z nich se účastní bojů. Na frontové linii čelí stejnému strachu a stejně tvrdým podmínkám jako muži, napsal deník.

Jednou z žen na frontě je dvaatřicetiletá velitelka dělostřelecké čety, která si přezdívá Čarodějka. Bývalá právnička vstoupila do armády spolu se svými dvěma bratry i matkou v den, kdy Rusko před dvěma lety napadlo Ukrajinu. První bojovou zkušenost nabyla ještě téhož roku u Kyjeva. Od začátku loňského roku byla Čarodějka se svojí četou ve 24. brigádě u Bachmutu na východě země, kde měla na starosti dohled nad všemi dělostřeleckými systémy své jednotky.

Vojákyně je rozhodnutá, že v armádě zůstane i po konci války. "Lidé, kteří chtějí vstoupit do ozbrojených sil, musí chápat, že je to styl života," popsala.

V době, kdy Ukrajina s obtížemi odráží ruské útoky a její ztráty stoupají, přibývá podle amerického deníku žen, které se do armády hlásí. Čím dál víc mají zájem i o bojové pozice. Také armáda se snaží o to, aby ženy přilákala. Dobrovolnické skupiny nabízejí například výcvik zaměřený pouze na ženy.

I když se na Ukrajinky na rozdíl od mužů mobilizace nevztahuje, ty, které mají diplom z oblasti zdravotnictví nebo farmaceutiky, se musí nechat zapsat do služby v armádě. Působí jako zdravotnice v bojových jednotkách, ale třeba i jako odstřelovačky nebo velitelky tankových či dělostřeleckých baterií.

V době, kdy novináři deníku The New York Times ženu s přezdívkou Čarodějka navštívili na frontě, trávila většinu času se svým minometným týmem ve sklepě v téměř úplné tmě. Pokud by vojáci zapnuli světlo, mohly by mít jejich oči problém přivyknout tmě, kdyby bylo potřeba vyjít ven a zahájit palbu.

O něco dále na sever frontové linie se bojů u Kupjansku coby velitelka ve 32. mechanizované brigádě účastní také bývalá jednadvacetiletá ukrajinská folková zpěvačka, která v armádě používá přezdívku Tesla.

Novináři ji zastihli, jak sedí shrbená na stoličce v prázdném domě, který slouží brigádě jako polní velitelství, a posílá textové a hlasové zprávy, zatímco probírá se zástupcem velitele plán. Tesla se snažila přeorientovat ruskou palbu na svoji vlastní jednotku, aby jiný oddíl, který byl právě pod palbou, mohl z pozice evakuovat těžce raněného vojáka.

