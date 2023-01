Mezi republikány nabírá na síle radikální křídlo. V čele stojí Trumpův muž z Floridy

"Už jsem nevěděl, o co víc si mám říct," řekl republikánský kongresman Matt Gaetz, když minulý pátek po dlouhých debatách podpořil kolegu Kevina McCarthyho na pozici předsedy americké Sněmovny reprezentantů. Gaetz a dalších 19 radikálních republikánů celý týden blokovali hlasování a vymohli si nakonec řadu ústupků. Hlasitá menšina v Republikánské straně může mít i v budoucnu velkou moc.

Republikáni se dohodli o dolní komoře amerického Kongresu až po 15 kolech hlasování. Strana získala v podzimních volbách těsnou většinu a měla se hladce ujmout moci, pak ale začaly vnitrostranické rozepře a boje o moc, které vedly k veřejným hádkám a nekonečnému smlouvání.

Dokud si Sněmovna reprezentantů nezvolí svého předsedu, nemůže vykonávat žádnou ze svých funkcí, jako je schvalování zákonů, kontrola rozpočtu nebo třeba vyšetřování vládních pochybění, připomíná britský deník The Guardian. I proto byla skupina republikánských rebelů obviňována z toho, že pouze vyvolává chaos a nemá chuť se podílet na vládnutí.

Většina z nich patří k velmi pravicové frakci Republikánské strany zvané Freedom Caucus. Jedná se často o podporovatele bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Opakují jeho lživá a nepodložená tvrzení o ukradených prezidentských volbách v roce 2020 a odmítli uznat platné výsledky hlasování.

I McCarthy opakoval Trumpova slova o volbách, ale podle uskupení mu ve skutečnosti jde pouze o osobní zisk a moc za každou cenu. Jedním z jeho hlavních oponentů je floridský kongresman Gaetz, který ho také kritizoval za to, že patří k politické elitě a je napojen na lobbisty.

Na Gaetze dokonce jeden ze stranických kolegů během hlasování zaútočil, když stále odmítal podpořit republikánského kandidáta. K násilné potyčce nakonec za přispění dalších politiků nedošlo, situace ale ilustruje frustrující atmosféru, která ve sněmovně minulý týden panovala.

"Matt Gaetz je podvodník," řekla například jeho stranická kolegyně Nancy Maceová z Jižní Karolíny v americké stanici CBS. "Pokaždé, když minulý týden hlasoval proti Kevinu McCarthymu, rozeslal e-mail pro získání finančních prostředků. To, co jste viděli minulý týden, byl ústavní proces oslabený těmito politickými akcemi. Takové chování nepodporuji."

"Nelituji, že jsem na půdě Sněmovny reprezentantů hlasoval proti zvolení Kevina McCarthyho předsedou!" stálo v jednom ze zmíněných Gaetzových textů.

Osina z Floridy

Než byl poprvé zvolen do Sněmovny reprezentantů, působil Gaetz od roku 2010 šest let ve floridském Kongresu. I když byl znám svou tvrdohlavostí, vždy nakonec vládní většinu podpořil. Také jeho otec byl významný republikán.

"Každý předseda sněmovny na Floridě si uvědomoval, že může být osinou v zadku, ale věděli, jak na něj. Vedl spoustu návrhů zákonů, které prošly," řekl jeden nejmenovaný floridský politický pracovník, který Gaetze v té době znal.

Politik měl také velmi blízko k lobbistům, ačkoliv nyní sám používá Trumpovu rétoriku tvrdící, že je nutné osvobodit Washington od byznysu.

"Nevím, jestli jsem v životě poznal deset členů Sněmovny reprezentantů, kteří by měli blíže k lobbistům než on," řekl anonymně pro server Politico jeden z floridských lobbistů. "Podle mého názoru by si Matt zasloužil zas*aného Oscara".

Ještě během prezidentských voleb v roce 2016 podporoval Jeba Bushe, jednoho z Trumpových stranických protikandidátů. Nyní je ale znám jako jeden z Trumpových nejbližších, dokonce bývalého prezidenta minulý týden navrhoval jako předsedu sněmovny místo McCarthyho.

Placení za sex s nezletilou

Gaetz je známý také kvůli federálnímu vyšetřování, které zkoumá, zda měl sex se sedmnáctiletou dívkou a platil jí za to. Vyšetřování, které začalo na konci Trumpovy vlády, trvá více než dva roky. Osoba obeznámená s případem loni v září pro magazín Politico uvedla, že se neočekává obvinění Gaetze. Floridský republikán vinu popírá.

Jeho vystoupení minulý týden v Kongresu mu ale ke "slávě" zatím napomohlo nejvíce. Na čem přesně se nakonec s McCarthym dohodl, není jasné. Toto pondělí si sněmovna odhlasovala vlastní řád, podle kterého je patrné, že předseda musel radikálům v mnoha zásadních věcech ustoupit.

Nyní bude například stačit hlas jediného kongresmana k vyvolání hlasování o nedůvěře předsedovi, což by sněmovnu mohlo uvrhnout do podobného chaosu jako minulý týden. Celkově pravidla zvyšují transparentnost legislativního procesu, ale zároveň bude pro Sněmovnu reprezentantů složitější plnit své základní funkce, včetně schvalování rozpočtu pro vládu i armádu nebo zvyšování limitu pro státní dluh, píše list New York Times.

Další ústupky zatím zůstávají záhadou. "Nedokážeme si představit nic 'bažinatějšího' než člena Kongresu, který americkému lidu tvrdí, že zdržuje hlasování o předsedovi, protože 'bojuje' s 'bažinou', jen aby vyjednal nějakou zákulisní dohodu skrytou před americkým lidem," napsala v pondělí v dopise svým voličům republikánka Maceová.

Americká média včetně stanice CNN tak nyní spekulují, k jak velkým ústupkům se McCarthy nakonec zavázal a jak silný hlas bude mít radikální menšina Republikánské strany do budoucna.

