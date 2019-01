Trumpův projev k národu: Mluvit prý bude osm minut, stav nouze zřejmě nevyhlásí

Aktualizováno před 27 minutami

Americký prezident Donald Trump v dnešním (ve středu SEČ) projevu nehodlá vyhlásit v USA stav nouze, který by mu umožnil zajistit financování zdi na hranicích s Mexikem. S odvoláním na zdroje z Bílého domu to napsal list The Washington Post. Trump má ve 21:00 místního času (ve středu v 03:00 SEČ) z Oválné pracovny Bílého domu promluvit k národu. Projev, který má trvat asi osm minut, budou přenášet všechny hlavní americké televizní stanice.

Podle washingtonského listu prezident Američanům sdělí, že na hranicích vznikla humanitární a bezpečnostní krize. Vysvětlí naléhavou potřebu hraniční zdi, ale i nutnost větší podpory pohraniční stráže a financování nových technologií ostrahy hranice. Projev prý nebude obsahovat nic zásadně nového, významný bude svou naléhavostí a celostátním dosahem. Viceprezident Mike Pence dnes v rozhovoru pro televizi NBC nevyloučil, že šéf Bílého domu v projevu stav nouze vyhlásí a nařídí armádě, aby zeď postavila. Opakovaně ale zdůraznil, že vláda se chce s Kongresem dohodnout. Dolní parlamentní komora, kterou ovládají demokraté, se proti stavbě zdi důrazně staví. Vedení opozičních demokratů si podle amerických médií vymínilo právo reagovat na Trumpův televizní projev bezprostředně po jeho skončení. V televizi mají po prezidentovi krátce promluvit předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová a šéf demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer. Video: Demokraté jsou napěchovaní jako papiňák, říká Anýž Demokraté jsou napěchovaní jako papiňák, aby dostali Trumpa z Bílého domu, tvrdí Anýž | Video: Aktuálně.cz | 02:04