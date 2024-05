Fico vyjel s vládou do Handlové. Kamery ho zachytily těsně před atentátem

Kabinet slovenského premiéra Roberta Fica se rozhodl ve středu vyjet na své zasedání do města Handlová, které leží v Trenčínském kraji. Po jednání vlády uspořádal Fico tiskovou konferenci, na kterého ho zachytily kamery. V tu chvíli netušil, že se za pár chvil stane terčem pro střelce v davu.

Fico po setkání s novináři vyšel ven, aby se setkal s lidmi. Svědek pro agenturu Reuters popsal, že najednou zaslechl několik výstřelů. "Policie zadržela jednoho muže a příslušníci ochranky někoho natlačili do auta a odjeli," uvedl svědek.



Premiéra převezli do nemocnice, kam dorazil při vědomí a ve stabilizovaném stavu. Podle slovenských médií byl zasažen do břicha a do ruky.

Dění kolem útoku na slovenského premiéra sledujeme v podrobné online reportáži.