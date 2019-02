Trump vyzval USA k jednotě. Trvá ale na "zdi", která je štěpí. A demokraté neustoupí

Ve své letošní Zprávě o stavu unie prezident Donald Trump vyzval Američany k jednotě, k "překonání starých rozdílů, zahojení starých ran". V nočním projevu ale vzápětí sám podtrhl jedno z nejkontroverznějších témat současné Ameriky. Trump potvrdil, že trvá na výstavbě zdi na hranici s Mexikem. Prezident v projevu taky oznámil, že 27. a 28. února se ve Vietnamu znovu setká se severokorejským lídrem Kim Čong-unem.

"Musíme odmítnout politiku pomsty, odporu a odplaty a uchopit neomezený potenciál spolupráce, kompromisu a obecného dobra," apeloval Donald Trump v úvodu projevu, který přednesl před společným shromážděním obou komor Kongresu a který u obrazovek sledovaly desítky milionů Američanů.

Ale brzy, o pár minut později, bylo zřejmé, že v praxi se nic nezmění. Že společenská a politická scéna USA zůstane rozpolcená. Trump zopakoval, že jeho administrativa je odhodlána ukončit údajnou "krizi na jižní hranici" s Mexikem a že k tomu je nezbytná "fyzická bariéra nebo zeď".

"A já ji postavím," uvedl Trump. Právě finance na zeď, které mu opoziční demokraté odmítají dát, přitom byly v předchozích týdnech příčinou nejdelší uzavírky - takzvaného shutdownu - americké federální vlády v historii USA.

A jak v noci upozornil sám Trump, už za deset dní se může situace opakovat, neboť krátkodobé překlenovací řešení, na kterém se demokraté s Trumpem dohodli před deseti dny, zajišťuje federálním úřadům finance pouze do 15. února.

Trump nezopakoval svoji předchozí hrozbu, že pokud mu demokraté nedají peníze na zeď, může vyhlásit stav ohrožení a uvolnit peníze bez souhlasu Kongresu. Ve svém nočním projevu ale ani nenabídl žádný kompromis. V otázce ilegální imigrace naopak jen potvrdil vyhrocenost rozdílných pohledů.

"Žádné téma neukazuje rozdíl mezi americkou pracující a americkou politickou třídou lépe než ilegální imigrace. Bohatí politici a donátoři tlačí na otevřené hranice, zatímco sami žijí za zdmi, branami a ochrankami," uvedl Trump.

A na "pracujících Američanech" podle prezidenta pak je, aby "platili cenu za masivní imigraci" v podobě "úbytku pracovních míst, nižších mezd, přeplněných škol a nemocnic, větší zločinnosti".

Večer ostrých kontrastů

Noční projev byl Trumpovým třetím vystoupením v Kongresu. Byl však prvním v situaci, kdy se po loňských listopadových volbách, ve kterých demokraté získali většinu ve Sněmovně reprezentantů, musí o moc ve Washingtonu dělit s demokratickou opozicí.

Byl to tak večer ostrých kontrastů, ale také pro obě strany překvapivých situací. Demokratická předsedkyně sněmovny Nancy Pelosiová se ze svého křesla za prezidentovým řečnickým pultíkem několikrát gestem ruky snažila tlumit kolegy v lavicích demokratů, odkud zněl v reakci na některé pasáže projevu nesouhlas.

Například ve chvíli, kdy se Trump ohradil proti ohlášeným demokratickým plánům podrobit jeho administrativu dohledu a vyšetřování. "Ve Spojených státech se odehrává ekonomický zázrak - a jediné, co ho může zastavit, jsou hloupé války, politikaření a směšná stranická vyšetřování," říkal prezident, zatímco v demokratických řadách to odmítavě zašumělo.

"Jestliže má být klid na dělání zákonů, nemůže být válka a vyšetřování. Tak to prostě nefunguje," varoval prezident. Televizní kamery vzápětí zabraly demokratického kongresmana Adama Schiffa, který je od ledna novým předsedou sněmovního výboru pro tajné služby.

Schiff přijal Trumpovu výstrahu s lehkým úsměvem. Už tento pátek bude před jeho výborem vypovídat Trumpův bývalý osobní právník a "muž na špinavou práci" Michael Cohen. Ten už vyšetřovatelům z FBI loni přiznal, že v prezidentské kampani v roce 2016 na přímý Trumpův pokyn zaplatil dvěma ženám za mlčení o jejich údajných předchozích aférkách s Trumpem.

Kdybych nebyl prezidentem, zuřila by válka

Zatímco Trumpovi republikáni během prezidentova projevu opakovaně nadšeně ve stoje tleskali, demokraté naopak zachovávali svůj chladný, odmítavý postoj i v pasážích, kdy Trump mluvil o zahraniční politice.

A to i v okamžiku, kdy Trump oznamoval svůj nadcházející summit se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem, který se uskuteční 27. a 28. února ve Vietnamu.

"Kdybych nebyl zvolen prezidentem Spojených států, byli bychom podle mého názoru právě nyní ve velké válce se Severní Koreou s možností milionů zabitých lidí," říkal Trump za nesouhlasného, nevěřícného vrtění hlavou mnoha demokratů.

Řada demokratických kongresmanek, včetně Nancy Pelosiové, si na prezidentův projev vzala bílé šaty. V připomínce hnutí za volební právo žen, které bylo v USA uzákoněno před sto lety

Když prezident Trump v projevu připomněl, že většina nových pracovních míst v loňském roce připadla právě ženám, vstaly v sále výjimečně k potlesku právě demokratické zástupkyně.

"To se od vás nečekalo, že budete tohle dělat," poznamenal prezident v improvizované poznámce ke stojícímu poli žen v bílém uprostřed demokratických řad.

Šlo ale jen o jeden z mála smířlivějších momentů celého večera, mezi které už jinak patřily pouze chvíle, kdy prezident představoval některé ze svých pozvaných hostů.

Buzz Aldrin i přeživší holokaustu

Byl to například kosmonaut Buzz Aldrin, kterého Trump uvedl, když připomínal, že letos uplyne 50 let od amerického dobytí Měsíce. Prezident do Kongresu také pozval americké veterány, účastníky Dne D, spojeneckého vylodění v Normandii v červnu 1944.

Dalším hostem byl Judah Samet z Pittsburghu, který přežil holokaust a loni na podzim podruhé unikl smrti, když přežil střelbu v synagoze v Pittsburghu, kde útočník zavraždil 11 lidí.

A potlesk z obou stran kongresového sálu v noci sklidila i desetiletá Grace Elineová, která se loni vyléčila z rakoviny mozku. Prezident Trump její přítomnosti v Kongresu využil k tomu, aby oznámil nový program boje proti dětské rakovině.

"Můj rozpočet požádá Kongres o 500 milionů dolarů na příštích deset let na tento výzkum, zásadně důležitý pro záchranu životů," uvedl Trump v projevu. Ten trval přes hodinu a dvacet minut, prezident v něm však jinak přednesl jen velmi málo nových, dosud neoznámených návrhů.

Jedinou další, zcela novou iniciativou je Trumpův program, v rámci kterého chce do deseti let v USA zastavit šíření viru HIV.

Společně vpřed rozštěpenou Amerikou

Prezident taky vyzval Kongres, aby ratifikoval renovovanou obchodní dohodu NAFTA, kterou pod novým označením "USMCA" za Spojené státy loni na podzim podepsal s Mexikem a Kanadou.

Trump také zopakoval, že by chtěl společně s Kongresem odstartovat program mohutných investic do americké infrastruktury. Další oblastí, kde vidí naději na kompromis s demokraty, je legislativa týkající se snížení cen léků.

V zahraniční politice Trump potvrdil svůj záměr ukončit už devatenáct let trvající válku v Afghánistánu a zopakoval rovněž své nedávné vyhlášení, že stáhne Američany ze Sýrie.

"Musíme si vybrat, zda nás budou definovat naše odlišnosti - nebo zda si troufneme je překlenout. Bez ohledu na to, jakým zkouškám čelíme, a nehledě na příští problémy, vpřed musíme jít společně," vyzval Trump i v závěru svého projevu Američany k jednotě.

Ale jen chvíli před tím, když mluvil o situaci ve Venezuele, opět sám "nejlépe" vystihl, jak je současná Amerika ostře rozštěpena.

"Tady ve Spojených státech jsme znepokojení novým voláním po tom, abychom v naší zemi přijali socialismus. Ale my se rodíme svobodní a zůstaneme svobodní. Dnes v noci obnovujeme náš závazek, že Amerika nikdy nebude socialistickou zemí," uvedl prezident.

Šlo přitom o přímou reakci na programové cíle, se kterými do prezidentských voleb v roce 2020 vstoupilo v uplynulých týdnech hned několik demokratických kandidátů a kandidátek.

A i když z pohledu republikánů jde o levicovou agendu, je zároveň zcela zřejmé, že především mladší demokratičtí voliči se s těmito plány ztotožňují a že vyjadřují názor významné části americké společnosti.

"Děkuji vám, Bůh vám žehnej, Bůh žehnej Americe, dobrou noc," ukončil prezident svůj noční projev. Jeho letošní Zpráva o stavu unie ale jen znovu potvrdila, že rozdělená Amerika usínala s velmi rozdílnými pocity.

