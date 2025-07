„Zradili ho, když byl na dně.“ Bidenův syn žehrá na demokraty i herce Clooneyho

Syn bývalého amerického prezidenta Joea Bidena, Hunter Biden, poskytl více než tříhodinový rozhovor youtubovému kanálu Channel 5. V něm mluví o své drogové minulosti, kontroverzních kauzách i zdravotním stavu svého otce. Zároveň obvinil řadu osobností včetně herce George Clooneyho z toho, že podkopávaly Bidenovu pozici ve chvílích, kdy čelil zdravotnímu oslabení.

Hunter Biden v rozhovoru uvedl, že se vedení Demokratické strany se proti jeho otci obrátilo ve chvíli, když v červnu 2024 onemocněl covidem-19. "Měl těžký průběh covidu a záběry, jak nastupuje do letadla, byly zničující. Slétli se na něj jako supi," prohlásil v rozhovoru pro Channel 5.

Situace podle něj vyvrcholila po nevydařené debatě s Donaldem Trumpem. Slabý výkon Joea Bidena byl podle jeho syna důsledkem kombinace vyčerpání z cestování a vedlejších účinků léků na spaní. "Vím přesně, co se tehdy stalo. Nalétal vzdálenost, jako by třikrát obletěl celý svět. Je mu 81 let. Byl unavený jako pes. Dali mu Ambien, aby se vyspal. On potom vystoupil na pódium a vypadal jako jelen v záři reflektorů," popsal.

"Clooney vrazil Bidenovi kudlu do zad"

Spekulace o Bidenově zhoršujícím se zdravotním stavu ještě zesílily poté, co George Clooney veřejně prohlásil, že prezident už není tím mužem, kterého znal po desetiletí. Podle knihy novinářů Jakea Tappera a Alexe Thompsona navíc prezident během dobročinné akce v Los Angeles Clooneyho údajně vůbec nepoznal.

Hunter Biden ale Clooneyho tvrzení zpochybnil. Podle něj si si herec vymýšlí fiktivní příběhy, aby ospravedlnil svůj odklon od prezidenta. "Ať jde do prd*le! Sr*t na něj a všechny kolem něj," reagoval výbušně v rozhovoru. Podle Clooneyho bylo upozornění na prezidentovo zhoršující se zdraví jeho občanskou povinností.

Aféra s kokainem: Jsem čistý

Během rozhovoru také popřel jakoukoli odpovědnost za sáček s kokainem, který byl nalezen v Bílém domě v roce 2023. Ten se za Bidenovy vlády stal předmětem mnoha kontroverzí, jelikož bylo veřejně známé, že prezidentův syn bojuje se závislostí na drogách a alkoholu. V květnu FBI vyšetřování znovu otevřela. "Od června 2019 jsem čistý. Nedotkl jsem se ani kapky alkoholu ani drog a jsem na to neuvěřitelně hrdý," prohlásil prezidentův syn v rozhovoru.

Dodal také, že během posledních dvou let otcova prezidentství prý strávil v Bílém domě maximálně 12 dní, protože měl "spoustu jiných věcí na práci". Mimo jiné čelil obvinění z nelegálního držení zbraně ve státě Delaware a z daňových úniků v Kalifornii. V obou kauzách mu ale jeho otec na konci svého mandátu udělil prezidentskou milost, která ho zbavila trestní odpovědnosti.

Hunter Biden rovněž zmínil skandál s obsahem svého notebooku, který v roce 2019 zveřejnil New York Post. Tvrdí, že žádné z jeho právních potíží s tímto nálezem nesouvisí. "Neexistuje jediná komunikace, o které byste mohli byť jen vzdáleně říct, že je důkazem trestného činu," dodal.

V rozhovoru došlo i na zmínku o zdravotním stavu Joea Bidena, jemuž byla nedávno diagnostikována rakovina prostaty. "Je silný. Jinak je ve výborné kondici. Dá se to léčit, ale ne zcela vyléčit," dodal Hunter Biden.