Trump uvalí cla a sankce na Kolumbii poté, co nedovolila přistát letadlům s migranty

Trump uvedl, že nařídil uvalit pětadvacetiprocentní cla a další sankce na Kolumbii poté, co země odmítla přijmout dva deportační lety s kolumbijskými migranty.

Americký prezident to oznámil na sociální síti Truth Social."Je to jen začátek. Kolumbijský krok omezil americkou národní bezpečnost," uvedl prezident. Cla prý zvýší na padesát procent. Oznámil také zákaz vstupu do USA pro kolumbijské činitele i "podporovatele" nebo blíže nespecifikované finanční a bankovní sankce.

Kolumbijská prezidentská kancelář oznámila, že Bogota pošle do Spojených států vlastní speciál za účelem deportace migrantů. Prezident Gustavo Petro vysvětloval odmítnutí dvou amerických letadel tak, že Američané musí s cizinci při jejich vyhošťování zacházet důstojně. Na špatné zacházení se svými občany si o den dříve stěžovala vláda Brazílie.

Trumpova administrativa tento týden začala pro deportační lety využívat vojenská letadla. Jde o jeden z mnoha prvků Trumpovy snahy od prvních hodin svého druhého mandátu omezovat nelegální i legální imigraci do USA. Velkou část běženců, kteří v posledních letech vstupují na americké území nelegálně, tvoří právě Kolumbijci.