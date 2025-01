Město vstřícné k migrantům Trumpa nesnáší, Čechy v jejich čtvrti vystřídali Mexičané

Do Spojených států jsem odlétal za prezidenta Joea Bidena, přistál jsem tam za Donalda Trumpa. V Chicagu, na které se nový prezident soustředí v plánu zatknout a deportovat migranty bez dokumentů povolení k pobytu.

(Od našeho zvláštního zpravodaje) - Třetí největší americké město v den Trumpovy inaugurace sevřel mráz. Teplota se pohybuje kolem dvaceti stupňů pod nulou. Do mysli se vkrádá heslo Mráz tentokrát přichází z Washingtonu: Chicago je město, které tradičně volí politiky Demokratické strany. Administrativa nového prezidenta chce s deportaci nelegálních migrantů začít právě tady.

Chicago má od roku 1985 statut takzvaného bezpečného útočiště. To znamená, že místní policie nemá právo ptát se lidí, odkud jsou a nemusí spolupracovat s federálními orgány na jejich zadržení.

Spisovatelka a publicistka na volné noze Darcy Lewisová mi vypráví, že od roku 2022 do města zamířilo mnoho běženců, nikdo ale přesně neví kolik. "Guvernér Texasu Gregg Abbott řekl, že když je tedy Chicago bezpečné útočiště, tak mu pošle migranty z mexické hranice. A skutečně to udělal, vypravil autobusy i letadla. Mnoho těchto lidí město ubytovalo, ale teď se někteří skoro bojí vycházet na ulici v očekávání, že si pro ně přijdou," říká Trumpova kritička, která se podle svých slov ani nedívala na inauguraci, aby se zbytečně nerozčilovala.

Ale najdou se i zastánci staronového prezidenta. Ekonom Dylan Sharkey z místní neziskové organizace Illinois Policy Institute mne přesvědčuje, že Trumpova politika bude mít i v Chicagu světlé stránky. "To, co bude dělat, lze odvodit z jeho kroků v roce 2017. Tehdy snížil firemní daně z pětatřiceti procent na jedenadvacet. Daně a inflace je pro Američany největší problém, to rozhodlo volby," míní.

Těsně před inaugurací se začaly v amerických médiích objevovat zprávy, že zátahy na nelegální migranty začnou hned po Trumpově nástupu do Bílého domu právě v Chicagu. "Úřad pro imigraci a cla uskuteční ve městě týdenní operaci, které se potenciálně zúčastní stovky agentů," uvedl deník Wall Street Journal.

Trump před časem označil město za "válečnou zónu" a Tom Homan, který má v administrativě na starost bezpečnost hranic, mluví o Chicagu jako o "ground zero" boje s nelegální migrací. Odpůrci nového prezidenta položertem tvrdí, že jde o odplatu za minulost, protože bývalý starosta Chicaga Emmanuel Rahm dělal potíže při povolení stavby hotelu a mrakodrapu Trump Tower v centru města.

"Trump nebude mít problém s tím omezit federální dotace do měst nebo států, které vedou, jak on říká, progresivisté. Chicago je takovým městem. Guvernér státu Illinois (státu, kde leží Chicago - pozn. red.) Jay Robert Pritzker mluvil o Trumpovi v době jeho prvního prezidentského období velmi tvrdě. Jestli ale skutečně má být Chicago dějištěm nějaké velké operace proti migrantům, to nejspíš vyplývá jen z toho, že jde o velké město," soudí ekonom Sharkey.

Na návrat migrantů se připravuje i Polsko

Konečná růžové trasy metra nese název po bývalém starostovi Chicaga Antonínu Čermákovi. Rodákovi z Kladna, který zemřel v roce 1933 při atentátu: 54th/Cermak (Američané vyslovují jméno jako Sermek). Domky ve čtvrti Cicero, které kdysi stavěli a obývali Češi, migrující do Chicaga od šedesátých let devatenáctého století. To je minulost, dnes je čtvrť převážně mexická, ale pořád tady stojí česká Masarykova škola, založená v roce 1921.

Česká škola funguje jen o sobotách pro děti českých přistěhovalců, kteří přišli do města po roce 1989. Viceprezidentkou T. G. Masaryk Czech School je Klára Moldová, která vystudovala hru na housle na konzervatoři a pracuje pro Chicagskou operu.

Sama je ve Spojených státech na zelenou pracovní kartu, takže Trumpova změna politiky vůči přistěhovalcům se jí osobně netýká. "Když sem přijedete nelegálně a zůstanete tady, je pak prakticky nemožné svůj pobyt legalizovat. Nemůžete nikam cestovat, protože by se přišlo na tom, že jste v USA nelegálně," říká Češka.

Vedle migrantů z Latinské Ameriky se v Chicagu může týkat problém zatýkání a deportací i množství Poláků, kteří tady mají velkou komunitu. Polský premiér Donald Tusk oznámil, že země se připravuje na návrat krajanů ze Spojených států. Starosta Chicaga Brandon Johnson se staví Trumpovi na odpor. "Je mojí prací bránit práva všech obyvatel města. Bez ohledu na to, zda jsou bez dokumentů, hledají azyl nebo pracovní místa."