Trump chce, aby Evropa platila dost na obranu. Jinak by zvážil vystoupení USA z NATO

Zvolený americký prezident Donald Trump by "rozhodně zvážil" vystoupení Spojených států ze Severoatlantické aliance. Podle agentury Reuters to řekl v rozhovoru s televizí NBC News pro pořad Meet the Press, který bude odvysílán v neděli pozdě večer SEČ. Zároveň ale uvedl, že pokud budou evropské země platit za obranu, zachová americkou roli v této obranné alianci.

"Nechtěl se zavázat k tomu, že USA zůstanou v NATO," shrnuje danou pasáž v pátek natočeného rozhovoru NBC News. Americká média informovala, že Trump odpovídal na dotaz, jestli by odchod zvažoval v případě, že by evropské země své závazky neplnily. Související Lidé by se vzbouřili. Pokud Zelenskyj kývne na ústupky, následky mohou být vážné 8:57 Zároveň ale uvedl, že pokud evropské země budou za obranu platit, zachová americkou roli v této obranné alianci. "Pokud budou platit své účty a budou s námi jednat férově, pak bych rozhodně zůstal v NATO," citoval jeho slova server Los Angeles Times. Trump už ve svém první funkčním období důrazně žádal, aby všechny členské země NATO dávaly více než dvě procenta svého hrubého domácího (HDP) produktu na obranu, jak se dohodly v roce 2014. Řada z nich, včetně Česka, tomu byla dlouhé roky značně vzdálena, i v důsledku války na Ukrajině ale výdaje na obranu zvýšily. Cíl tak letos podle již bývalého generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga splní nejméně 23 z 32 členských zemí, včetně Česka. Trump letos v únoru během předvolební kampaně evropským spojencům kvůli výdajům na obranu pohrozil ještě výrazně dramatičtějšími slovy než v rozhovoru s NBC News. Mimo jiné tehdy řekl, že pokud evropské země nezačnou platit více, povzbudí Rusko, ať si dělá, co chce. Trump dále v rozhovoru s NBC uvedl, že hned první den v úřadu hodlá omilostnit ty, které americké soudy odsoudily za útok na budovu Kongresu ze 6. ledna 2021. Slíbil také vyhostit všechny migranty, kteří ve Spojených státech pobývají bez povolení. Trump před čtyřmi lety v prezidentských volbách prohrál s demokratem Joem Bidenem, svou porážku ale neuznal a začal šířit nepravdy o tom, že Biden zvítězil jen díky podvodům a volebním nesrovnalostem. Vytvářel také tlak na činitele některých amerických států ve snaze zvrátit výsledek hlasování a po svém viceprezidentovi Mikeovi Penceovi požadoval, aby odmítl volební výsledky potvrdit. Vše vyvrcholilo bezprecedentním útokem Trumpových příznivců na Kapitol 6. ledna 2021, při němž zemřelo několik lidí. Související Nedotknutelný Trump se chce mstít. Jeho kritici zvažují útěk, někteří si už balí kufr V souvislosti s útokem na Kapitol bylo obviněno přes 1400 osob, kolem 950 jich bylo odsouzeno, přes 600 z nich k vězeňským trestům. Záměr je omilostnit v případě svého vítězství avizoval Trump už během kampaně před listopadovými prezidentskými volbami. V rozhovoru s NBC zvolený prezident dále uvedl, že během svého čtyřletého funkčního období hodlá nechat deportovat všechny přistěhovalce, kteří jsou v USA nelegálně. Zároveň chce uzavřít dohodu, která by chránila ty, kteří do USA přišli nelegálně ještě jako děti. Chce také zrušit právo automatického získání amerického občanství pro osoby, které se narodí v USA. "Myslím, že se to musí udělat, a je to těžké, je to velmi složitá věc," řekl Trump podle agentury AFP v odpovědi na otázku, zda chce z USA v následujících čtyřech letech skutečně vyhostit všechny migranty, kteří v zemi pobývají bez povolení. Video: Trump je byznysman. Dohodnout se s ním je hlavně otázka ceny, vysvětluje analytik (13. 11. 2024) Spotlight moment: Trump je byznysman. Dohodnout se s ním je hlavně otázka ceny, vysvětluje analytik | Video: Tým Spotlight