Nedotknutelný Trump se chce mstít. Jeho kritici zvažují útěk, někteří si už balí kufr

Ministerstvo spravedlnosti bude pro Donalda Trumpa v jeho druhém prezidentském období jedno z nejdůležitějších v rámci celé administrativy. Politik slibuje, že resort půjde po všech, kteří Trumpovi v minulosti křivdili.

Trump poslední měsíce a týdny prezidentské kampaně svým přívržencům sliboval, že se v případě zvolení postará o odplatu a pomstí se všem, kteří mu nějak křivdili. Například prohlásil, že zvláštní vyšetřovatel Jack Smith, který proti němu zahájil dvě trestní řízení, by měl být "vyhoštěn ze země". Bývalou republikánskou zákonodárkyni Liz Cheneyovou, která byla místopředsedkyní kongresového výboru pro vyšetřování Trumpova podílu na útoku na Kapitol z 6. ledna, označil za "radikálního válečného jestřába", jenž by měl čelit "střelbě z devíti hlavní".

Navrhl také, aby byl popraven generál Mark Milley, bývalý předseda sboru náčelníků štábů armády USA. Trump na sociálních sítích napsal, že se generál dopustil činů "tak hrozných, že v dobách minulých by za ně byla trestem SMRT".

Trump také opakovaně sliboval, že se postará o "nepřítele uvnitř" a nasadí na ně armádu. Jmenoval i konkrétní demokratické zákonodárce nebo prokurátory a soudce, kteří měli na starosti jeden z mnoha soudních sporů, které ho v posledních letech provázely.

Amerikanista a rektor Ostravské univerzity Petr Kopecký pro deník Aktuálně.cz popsal, že podle The New York Times se dají Trumpovi nominanti rozdělit do tří frakcí, z nichž jedna je revanšistická. "Má se zaměřit na ministerstva spravedlnosti a obrany a zpravodajské služby," řekl.

Trumpův kritik si už balí evakuační zavazadlo

Dodává, že cílem exprezidentovy pomsty má být především takzvaný deep state, tedy domnělé tajné společenství lidí, kteří ovládají státní administrativu a zejména pak federální orgány (FBI a CIA). "Termínem deep state Trump označoval své kritiky již v prvním volebním období. Ministři obrany a spravedlnosti by navíc měli cílit na lidi, kteří se podíleli na žalobách na Donalda Trumpa," doplnil Kopecký.

Kritici zvoleného prezidenta nyní mají vážně obavy o svou budoucnost a řeší, jak doslova mají Trumpovy výroky brát. "Sledujeme, kdo budou potenciální členové kabinetu a hlavní zaměstnanci," uvedl Mark Zaid, právník zabývající se národní bezpečností, který zastupoval vládní whistleblowery a radí klientům ohledně kroků, které by mohli podniknout po Trumpově zvolení. Očekává ale, že se situace celkem rychle vyjasní, protože Trump slíbil, že začne jednat hned první den v úřadu, tedy 21. ledna.

Nejmenovaný důstojník americké armády ve výslužbě, který se dostal do střetu s vysokými představiteli prvního Bílého domu Donalda Trumpa, chtěl před volbami získat italské občanství. Neměl na něj ale nárok a místo toho si sbalil "evakuační zavazadlo" s hotovostí a seznamem nouzových čísel. Jiný, taktéž nejmenovaný člen první Trumpovy administrativy, který ho veřejně odsoudil, žádá o zahraniční občanství a zvažuje, zda má před inaugurací 20. ledna vyčkávat, nebo opustit zemi. Případy popsal The Washington Post.

Bývalý ředitel CIA John Brennan se vyjádřil jednoznačně. "Trump bude jistě usilovat o odplatu proti svým nepřátelům, ale já nemám v plánu dezertovat do zahraničí," uvedl. "Sloužil jsem své zemi téměř tři a půl desetiletí, takže mě Trump a jemu podobní nevyženou."

Loajální ministryně

Zatím není jisté, jak pravděpodobná nová ministryně spravedlnosti resort povede. Pam Bondiová, které už stála v čele floridského ministerstva spravedlnosti, je dlouhodobá podporovatelka zvoleného amerického prezidenta. Působila v právním týmu, jenž bojoval proti Trumpovu prvnímu impeachmentu, a veřejně kritizovala žalobce a soudce v jeho trestním procesu v kauze Stormy Daniels.

"Byla v jeho týmu právníků, kteří napadali výsledek prezidentských voleb v roce 2020," připomněl amerikanista Kopecký. Uvedl, že Bondiovou také často zvali do televize Fox News, z níž se rekrutují i další nominanti na ministerské posty. Kvalifikaci na vedení resortu podle něj ale má, svou profesní kariéru si ve floridském soudním systému budovala dlouhodobě.

Trump k jejímu výběru prohlásil, že "stranické ministerstvo spravedlnosti bylo příliš dlouho používáno jako zbraň proti mně a dalším republikánům". "Teď už ne," napsal.

Trump už také oznámil, že do vedoucích funkcí na ministerstvu spravedlnosti jmenuje tři své osobní advokáty pro trestní právo. Todd Blanche bude zastávat funkci náměstka generálního prokurátora a Emil Bove pozici hlavního náměstka generálního prokurátora. Na post generálního advokáta si vybral Johna Sauera, který jej zastupoval v případu prezidentské imunity, připomněl server The Hill.

Osobní msty v prvním mandátu

Nějaké obavy jsou ale na místě, protože Trump proti svým kritikům zasahoval už během své první administrativy. Jak vysvětluje podcast The Daily, už minule si Trump nechal vypracovat zprávu, jak může postupovat proti svým nepřátelům. Tehdy ho jeho právní poradci varovali, že by neměl svých pravomocí jako prezident zneužívat, ale přesto k nějakým osobním mstám docházelo.

Nechal například Finanční úřad, aby provedl důkladný audit bývalého šéfa FBI Jamese Comeyho. Stejně tak pověřil ministerstvo spravedlnosti, aby vyšetřovalo nejen Comeyho, ale i jeho někdejší rivalku a demokratickou kandidátku na prezidentku Hillary Clintonovou. Ačkoliv ani jeden z nich nebyl z ničeho obviněn, jen samotná vyšetřování je poškodila.

Nejvyšší soud navíc letos rozhodl, že americký prezident má v podstatě absolutní imunitu ve všem, co dělá jménem státu. Trumpovi se tím tak velmi rozvazují ruce. Kopecký míní, že s trochou nadsázky se dá říct, že rozhodnutí Nejvyššího soudu udělalo z prezidenta de facto nedotknutelnou osobu. "Nemohu přitom nevzpomenout na slavné prohlášení Richarda Nixona týkající se aféry Watergate. Když to udělá prezident, nejde o nelegální jednání. Nejvyšší soud svým rozhodnutím toto tvrzení přiblížil realitě," upozornil odborník.

