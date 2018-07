Trump po kritice otočil: V Helsinkách jsem se přeřekl, větu o vměšování Ruska jsem myslel obráceně

Šéf Bílého domu zákonodárce ujistil, že jeho administrativa důrazně odrazí jakýkoli pokus o zasahování do letošních voleb do Kongresu.

Washington - Americký prezident Donald Trump v úterý zopakoval, že má plnou důvěru v americké tajné služby. Zároveň novinářům v Oválné pracovně Bílého domu řekl, že přijímá závěr zpravodajských služeb, že Rusko se vměšovalo do předloňských prezidentských voleb ve Spojených státech. Jejich výsledek to však podle Trumpa neovlivnilo.

Šéf Bílého domu prohlásil, že se v Helsinkách v pondělí špatně vyjádřil, když mluvil o nevměšování Ruska. Chtěl prý naopak říct, že nevidí důvod, proč by se do voleb nevměšovalo právě Rusko.

Prezident zároveň ujistil, že jeho administrativa důrazně odrazí jakýkoli pokus o zasahování do listopadových voleb do Kongresu.

Trump vysvětloval svá vyjádření z pondělní společné tiskové konference s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Ostrou kritiku od demokratických i některých republikánských kongresmanů si vysloužil za to, že svůj ruský protějšek zjevně podpořil v jeho tvrzení, že Rusko se nevměšovalo do předloňských voleb amerického prezidenta.

V Helsinkách Putin prohlásil, že ruský stát "se nikdy nevměšoval a nehodlá se vměšovat do amerických vnitřních záležitostí včetně volebního procesu". Na to Trump na pondělí tiskové konferenci poznamenal, že ani on nevidí důvod, proč by Rusko mělo zasahovat do prezidentských voleb v roce 2016.

V úterý tvrdil americký prezident pravý opak. V Helsinkách se prý špatně vyjádřil a ve skutečnosti prý chtěl říct, že nevidí důvod, proč by se právě Rusko do voleb nevměšovalo.

Trump něco odvolává? Nemusí to být poslední slovo

Pondělní Trumpův výrok, jímž se podle kritiků postavil na stranu Moskvy a proti vlastním zpravodajským složkám, vyvolal v USA pobouření médií i demokratických a republikánských politiků.

Kritika neustala ani po dodatečném Trumpově vysvětlování. Vůdce demokratické menšiny v Senátu Chuck Chumer označil Trumpova slova za pokus "vykroutit se".

Prezident podle něj prostě neměl dost odvahy, aby se ruskému vůdci na summitu postavil. Jeho vysvětlení přišlo "se čtyřiadvacetihodinovým zpožděním" a zaznělo na špatném místě, řekl Schumer.

Agentura AP v komentáři k úternímu vývoji označila za krajně neobvyklé, že Trump svá slova odvolal. Nemusí to prý být nadlouho. Upozornila na případ z loňského roku, kdy prezident po nepokojích ve virginském Charlottesvillu odmítl přímo odsoudit bělošské rasisty a hovořil o vině "mnoha stran".

Po bouřlivých protestech sice v pečlivě formulovaném prohlášení kritizoval členy Ku-klux-klanu a neonacisty jako zločince a bandity, ale o něco později opět hovořil o "obou stranách" jako vinících charlottesvillských nepokojů.